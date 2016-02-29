جزئیات ورود بخش خصوصی به ناوگان حمل و نقل عمومی

اقبال شاکری در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص حضور شرکت های خارجی در مترو و اتوبوسرانی گفت: از جزئیات شرکت های خارجی که قرار است در ناوگان حمل و نقل عمومی سرمایه گذاری کند، اطلاعی نداریم، اما مدیریت شهری از این موضوع استقبال خواهد کرد.

وی ادامه داد: نحوه پرداخت هزینه های بخش خصوصی به صورت پیمایشی است و با نصب GPS بر روی اتوبوس ها، هزینه شرکت‌ها پرداخت می شود، همچنین مابه التفاوت هزینه شرکت ها و نرخ بلیت اتوبوس توسط مدیریت شهری پرداخت می شود.

شاکری ادامه داد: شرکت های خارجی می توانند اتوبوس های خود را به شرکت های خصوصی موجود برای بهره برداری داده یا خود شرکت ها به طور مستقیم بهره برداری کنند. به اعتقاد ما شهرداری نباید تصدی گری کند و تنها باید زیرساخت ها را فراهم کند.

رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه با توسعه خصوصی سازی در ناوگان حمل و نقل عمومی فشاری به مردم نمی آید، گفت: واگذاری ها رقابتی انجام می شود و هر کسی قیمت و خدمات مناسب تری داشته باشد، می تواند از این فرصت استفاده کند.