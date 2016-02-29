پیروزی قاطع اصولگرايان در اصفهان/تغيير بيش از ۸۰ درصد نمايندگان

خبرگزاری مهر – گروه استان‌ها: حضور پرشور ملت ایران در انتخابات هفتم اسفندماه این روزها در رأس اخبار داخلی و به‌ویژه شبکه‌های خارجی قرار داشت؛ روز جمعه تمام دنیا شاهد شکوه حضور ملت ایران با پشتوانه ۳۴ سال حضور مستمر درصحنه‌های دفاع از نظام و میهن بود که این بار نیز درست همانند گذشته جدای از گرایش‌های سیاسی با حضور خود درصحنه انتخابات بار دیگر مُهر تائید بر آرمان‌های انقلاب و نظام زدند.

حضور مردم به‌اندازه‌ای مثال‌زدنی بود که انتخابات تا ساعت ۱۲ شب هفتم اسفندماه تمدید شد.

انتخابات در ساعت ۱۲ شب با رأی‌گیری از تمام افرادی که در پشت شعب اخذ رأی تا نیمه‌شب صف‌کشیده بودند تمام شد اما تازه انتظارها برای اعلام نتایج انتخابات آغاز گشت و در این میان گزارش‌های لحظه‌به‌لحظه رسانه‌ها از نتایج انتخابات و بالا و پایین شدن لیست نمایندگان منتخب بر هیجان انتخاباتی می‌افزود.

راه‌یابی اصولگراها و لیست جامعتین به مجلس شورای اسلامی و خبرگان

اما نکته جالب‌توجه اینکه در انتخابات دهمین مجلس شورای اسلامی، در اغلب شهرستان‌های استان اصفهان اصولگراها پیروز میدان انتخابات بودند و در انتخابات مجلس خبرگان نیز لیست جامعتین به این مجلس راه یافتند.

بر این اساس در حوزه نجف‌آباد و تیران و کرون ابوالفضل ابوترابی (اصولگرا) با کسب ۶۴ هزار و ۵۲۷ رأی، شهرستان فلاورجان حجت‌الاسلام سید ناصر موسوی لارگانی (اصولگرا) با کسب ۵۶ هزار و ۲۰۸ رأی، حوزه گلپایگان و خوانسار علی بختیار (اصلاح‌طلب) با کسب ۱۴ هزار و ۳۷۱ رأی، حوزه انتخابیه خمینی‌شهر محمدجواد ابطحی (اصولگرا) با کسب ۴۵ هزار و ۵۱۵ و حوزه انتخابیه لنجان؛ محسن کوه‌کن (اصولگرا) با کسب ۳۸ هزار ۱۷۷ رأی، به مجلس شورای اسلامی راه یافتند.

همچنین از شهرستان مبارکه؛ زهرا سعیدی مبارکه (مستقل متمایل به اصولگرایی) با کسب ۲۰ هزار و ۴۶۳، نائین، خور و بیابانک؛ عباسعلی پوربافرانی (اصولگرا) با کسب ۱۱ هزار و ۱۵۴، در حوزه انتخابی شاهین‌شهر، برخوار و میمه؛ حسینعلی حاجی دلیگانی (اصولگرا) با کسب ۶۰ هزار و ۴۱۱ رأی، اردستان؛ سید صادق طباطبایی نژاد (اصولگرا) با کسب ۱۶ هزار و ۱۰۰ رأی، كاشان و آران و بیدگل؛ سید جواد سادات نژاد (اصولگرا) با کسب ۷۰ هزار و ۷۶۱ رأی، حوزه انتخابیه فریدن، فریدون‌شهر، چادگان و بوئین میاندشت؛ اکبر ترکی (اصولگرا) با کسب ۲۲ هزار و ۵۳۶ رأی و از شهرستان نطنز و بخش قمصر؛ مرتضی صفاری نطنزی (اصولگرا) با کسب ۹ هزار ۸۴۲ رأی از استان اصفهان به بهارستان راه یافتند.

اما در برخی حوزه‌های انتخابی اصفهان، انتخابات به دور دوم کشیده خواهد شد.

شهرستان اصفهان حمیدرضا فولادگر (اصولگرا ) با ۲۰۰ هزار و ۶۹۰ رای، ناهید تاج الدین (اصلاح طلب) ۱۹۵هزار و ۶۶ رای،مینو خالقی (اصلاح طلب) ۱۹۳ هزار و ۳۹۹ رای، حیدرعلی عابدی (اصلاح طلب) ۱۷۹ هزار و ۲۳۰ رای احمد سالک کاشانی (اصولگرا) ۱۷۶ هزار و ۸۰۷ رای پنج نفری بودند که در مرحله اول دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی به مجلس راه پیدا کردند و حائز اکثریت آراء شدند

بر این اساس در شهرستان شهرضا، دهاقان و دره شور حجت‌الاسلام محمدرضا آقایی با ۱۶ هزار و ۲۸۵ رأی و سمیه محمودی با کسب ۱۲ هزار و ۳۲۴ برای رقابت در مرحله دوم انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی معرفی شدند که هر دو کاندیدای راه‌یافته برای انتخابات مرحله دوم اصولگرا هستند.

همچنین آقایان بهروز جعفری با کسب ۷ هزار و ۴۴۴ رأی و اصغر سلیمی نیز با کسب ۷ هزار و ۸۳۲ رأی نیز در شهرستان سمیرم با گرایش اصولگرایی به دور دوم راه یافتند.

استان اصفهان تعداد رای دهندگان: یک میلیون و ۹۶۶ هزار و ۱۱۰ نفر درصد مشارکت: اعلام نشده تعداد واجدین رای دادن: ۳ میلیون و ۴۴۵ هزار و ۲۹۸ گروه پیروز: اصولگرا راه یافتگان به دور دوم گرایش تعداد آراء نماینده منتخب حوزه انتخابیه ردیف اصولگرا ۲۰۰ هزار و ۶۹۰ حميد رضا فولادگر اصفهان ۱ اصلاح طلب ۱۹۵هزار و ۶۶ ناهید تاج الدین اصلاح طلب ۱۹۳ هزار و ۳۹۹ مينو خالقي اصلاح طلب ۱۷۹ هزار و ۲۳۰ حیدرعلی عابدی اصولگرا ۱۷۶ هزار و ۸۰۷ احمد سالک كاشاني اصولگرا ۱۶ هزار و ۱۰۰ سید صادق طباطبائی نژاد اردستان ۲ اصولگرا ۶۰ هزار و ۴۱۱ حسینعلی حاجی دلیگانی شاهین شهر و میمه و برخوار ۳ اصولگرا ۴۵ هزار و ۵۱۵ سید محمدجواد ابطحی خمینی شهر ۴ * اصولگرا ۷ هزار و ۸۳۲ اصغر سلیمی سمیرم ۵ اصولگرا ۷ هزار و ۴۴۴ بهروز جعفری * اصولگرا ۱۶ هزار و ۲۸۵ محمدرضا آقایی شهرضا و سمیرم سفلی ۶ مستقل ۱۲ هزار و ۳۲۴ سمیه محمودی اصولگرا ۲۲ هزار و ۵۳۶ اکبر ترکی فریدن، فریدونشهر و چادگان ۷ اصولگرا ۵۶ هزار و ۲۰۸ حجت الاسلام سید ناصر موسوی لارگانی فلاورجان ۸ اصولگرا ۷۰ هزار و ۷۶۱ سید جواد سادات نژاد کاشان و آران و بیدگل ۹ اصلاح طلب ۱۴ هزار و ۳۷۱ علی بختیار گلپایگان و خوانسار ۱۰ اصولگرا ۳۸ هزار و ۱۷۷ محسن کوهکن ریزی لنجان ۱۱ مستقل ۲۰ هزار و ۴۶۳ زهرا سعیدی مبارکه ۱۲ اصولگرا ۱۱ هزار و ۱۵۴ عباسعلی پوربافرانی نائین و خور و بیابانک ۱۳ اصولگرا ۶۴ هزار و ۵۲۷ ابوالفضل ابوترابی نجف آباد و تیران و کرون ۱۴ اصولگرا ۹ هزار و ۸۴۲ مرتضی صفاری نطنزی نطنز و بخش قمصر ۱۵

اسامی راه‌یافتگان به مجلس خبرگان رهبری از اصفهان

اما برای انتخابات در مجلس خبرگان به ترتیب آمار كاندیداهای دهمین مجلس خبرگان رهبری ازاین‌قرار است: حضرات آیات طباطبائی نژاد ۶۹۱ هزار و ۸۷۰ رأی، نمازی ۵۶۱ هزار و ۷۲۵ رأی، مهدوی ۵۴۲ هزار و ۱۷۱ رأی،مقتدایی ۴۷۸ هزار و ۶۲ رأی ،عبداللهی ۱۱۲ هزار و ۴۳۱ رأی،عمومی ۲۲۹ هزار و ۸۶۷ رأی، فقیهی ۲۲۶ هزار و ۵۸ رأی، شریعتی نیاسر ۱۹۴ هزار و ۱۹ رأی، قاسمی کجانی ۱۹۳ هزار و ۳۷۸ رأی، الهی دوست ۱۹۳ هزار و ۳۴۷ رأی و فقیهی سرشتی ۹۲ هزار و ۹۷ رأی در حوزه‌های انتخابیه اصفهان کسب کردند.

بدین ترتیب نفرات اول تا پنجم این لیست شامل آیات عظام طباطبایی نژاد، مهدوی، نمازی، مقتدایی و عبداللهی از اصفهان به پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری راه یافتند.

افزایش مشارکت ۱۵ درصد شهرستان اصفهان در انتخابات

در شهرستان اصفهان ۸۴۹ شعبه اخذ رأی وجود داشته است و مردم این شهرستان با مشاركت بیش از ۵۰ درصدی در انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری و دهمین دوره مجلس شورای اسلامی حضور یافتند؛ این در حالی است که در دور قبل میزان مشارکت مردم شهرستان اصفهان در انتخابات ۳۵ درصد بوده است.

همچنین آمار مشارکت مردم استان اصفهان در انتخابات در دور قبلی ۶۱ درصد بوده است اما تا لحظه تنظیم این گزارش آمار استانی مشارکت مردمی در انتخابات هفتم اسفندماه اعلام‌نشده است.

رفع مشکل بیکاری، مهم‌ترین برنامه کاندیداهای اصفهان

لازم به ذکر است که اغلب کاندیداها در حوزه‌های انتخابی مختلف رفع مشکل بیکاری و ایجاد اشتغال و مهم‌ترین مشکلات هر شهرستان را در فهرست برنامه‌ای خود ذکر کردند.

در شهر اصفهان نیز موضوع زاینده‌رود، آلودگی هوا، مشکلات صنایع و بیکاری از مهم‌ترین دغدغه‌های مردم اصفهان است که کاندیداها به آن پرداختند.

حسن کامران و نیره اخوان نیز که در چهار دوره گذشته همواره جزو نخستین منتخبان مردم اصفهان برای حضور در مجلس شورای اسلامی بودند امسال نتوانستند به مجلس راه پیدا کنند و در لیست کاندیداهای اصفهان جزو نفرات آخر هستند.

تغيير اغلب نمایندگان شهرستان‌های اصفهان در مجلس دهم

مقتدایی نیز از جمله افرادی است که در دور قبلی در مجلس نهم حضور داشت اما امسال از راه‌یابی به بهارستان بازماند.

از میان کاندیداهای شهرستانها نیز تنها حسینعلی حاجی دلیگانی از شاهین‌شهر، حجت‌الاسلام موسوی لارگانی از فلاورجان و ابوالفضل ابوترابی از نجف‌آباد در دور نهم مجلس حضور داشتند و نمایندگان مابقی شهرستان‌های اصفهان در دور نهم حضور نداشتند گرچه برخی در دوره‌های قبل‌تر مجلس حضور داشتند.

اما در میان این شور و اشتیاق برای اعلام کاندیداهای راه‌یافته به بهارستان شاید یک نکته مهم کمتر به چشم بیاید؛ همه ما ایرانی هستیم و مهر میهن را در دل داریم، بر این اساس راه‌یابی نمایندگان از هر حزب و گروهی مهم‌تر از واژه پیروزی، یک کلمه را به ذهن متبادر می‌سازد و آن ادای «وظیفه» سنگینی است که بر دوش راه‌یافتگان به مجلس قرار داده‌شده است.