ترکیه گرفتار در باتلاق سوریه/روند تحولات به ضرر آنکارا

به گزارش خبرگزاری مهر به شبکه روسیا الیوم، یک روزنامه آمریکایی با انتشار مقاله ای وضعیت موجود ترکیه در حال حاضر و سیاست های این کشور را مورد نقد و ارزیابی قرار داده است.

بر اساس این گزارش ترکیه در دامی که خود در سوریه پهن کرده، گیر افتاده است و قادر به تعامل با شماری از مناطق خاکستری در سیاست داخلی و خارجی خود نمی باشد.

در این گزارش ضمن اشاره به اینکه آنکارا تمام دستاوردهای خود در عرصه جهانی را از دست داده و همچنین وضعیت موجود در سوریه به نفع این کشور در جریان نیست، تصریح کرده است: سیاست های ترکیه در قبال سوریه شکست خورده است و روش های قدیمی این کشور به هبچ وجه به ترکیه کمک نمی کند.

از سوی دیگر در این گزارش با اشاره به شکست نقشه ها و اهداف ترکیه در خصوص کنار گذاشتن بشار اسد رئیس جمهور سوریه از قدرت و روی کار آورذن تروریست ها در دمشق، عنوان شده است: گروه های تروریستی مورد حمایت ترکیه به صورت تدریجی مواضع خود را در پی درگیری ها با ارتش سوریه و نیروهای کُرد این کشور از دست می دهند.

همچنین پس از جدال ترکیه و آمریکا، گزینه حضور نظامی ترکیه در سوریه برای اردوغان رئیس جمهور این کشور و داود اوغلو نخست وزیر ترکیه باقی نمانده است.

به علاوه سیاست خارجی کنونی ترکیه که توسط حزب عدالت و توسعه در این کشور دنبال می شود، در زمینه برقراری منطقه امن در شمال سوریه از طریق حمایت و تایید علنی گروه های تروریست با شکست مواجه گشته است.

در بخش پایانی این مقاله با اشاره به اینکه مقامات ترک در حال حاضر سیاست انتقام گیری آشکار را در دستور کار خود قرار داده اند، تصریح کرده است: ترکیه در عرصه داخلی و خارجی معتقد است که هرکس با ما نیست، پس علیه ماست و در این جهت حرکت می کند.