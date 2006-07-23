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۱ مرداد ۱۳۸۵، ۱۲:۰۴

آخرين خبرها از تنش آفريني اسرائيل در منطقه

اصابت موشكهاي حزب الله به نقاط حساس "حيفا" / دست كم 2 صهيونيست كشته و 10 تن ديگر زخمي شدند

مبارزان حزب الله لبنان امروز يكشنبه در پاسخ به جنايت هاي مداوم اسرائيل بر ضد مردم لبنان، چندين فروند موشك به شهر حيفا و ديگر اهداف اسرائيلي در شمال فلسطين اشغالي شليك كردند كه به كشته شدن دست كم دو صهيونيست و زخمي شدن 10نفر ديگر منجر شد.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از شبكه تلويزيوني العالم ، مبارزان حزب الله لبنان امروز شهرك هاي صهيونيست نشين كريوت ، زيخرون يعكوف، بنيامينا، نهاريا و صفد و نيز شهرحيفا را هدف حملات موشكي خود قرار دادند.

به گفته خبرنگار العالم، حمله موشكي حزب الله به شهر حيفا بسيار شديد بوده است و موشك ها به مراكز حساسي اصابت كرده و سبب  بروز آتش سوزي در اين شهر شده است.

اين شبكه افزود كه در جريان حمله به حيفا دست كم دو صهيونيست كشته و 10نفر ديگر زخمي شده اند.

شبكه العالم همچنين لحظاتي پيش از اصابت موشك هاي حزب الله به شهرك صهيويستي "نشر" و وقوع تلفات در اين شهرك خبر داد.

کد مطلب 356886

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