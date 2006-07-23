اصابت موشكهاي حزب الله به نقاط حساس "حيفا" / دست كم 2 صهيونيست كشته و 10 تن ديگر زخمي شدند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از شبكه تلويزيوني العالم ، مبارزان حزب الله لبنان امروز شهرك هاي صهيونيست نشين كريوت ، زيخرون يعكوف، بنيامينا، نهاريا و صفد و نيز شهرحيفا را هدف حملات موشكي خود قرار دادند.

به گفته خبرنگار العالم، حمله موشكي حزب الله به شهر حيفا بسيار شديد بوده است و موشك ها به مراكز حساسي اصابت كرده و سبب بروز آتش سوزي در اين شهر شده است.

اين شبكه افزود كه در جريان حمله به حيفا دست كم دو صهيونيست كشته و 10نفر ديگر زخمي شده اند.

شبكه العالم همچنين لحظاتي پيش از اصابت موشك هاي حزب الله به شهرك صهيويستي "نشر" و وقوع تلفات در اين شهرك خبر داد.