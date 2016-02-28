به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از استانداری زنجان، حجت الاسلام علی خاتمی و جمشید انصاری در پیام مشترکی از حضور حماسی مردم در انتخابات قدردانی کردند.

در این پیام مشترک آمده است:

ملت سرافراز ایران بار دیگر در یک مشارکت همگانی گام دیگری در راه تثبیت آرمان های انقلاب اسلامی و مردم سالاری دینی برداشت. مردم نیک اندیش وهوشیار ایران باردیگر ثابت کردند که به نظام، انقلاب و کشور پایبند بوده و با امیدواری به افق های روشن چشم دوخته اند.

در سالی که مزین است به نام «دولت و ملت، همدلی و همزبانی» در شرایطی دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری را برگزار کردیم که نظام و دولت جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر اصول انقلابی و دفاع از حقوق مسلم مردم ایران، در پی تعامل مثبت با جهان و ایفای نقش سازنده توانسته است به توفیقات قابل توجهی در استیفای حقوق ملی دست یافته و با ترسیم چهره ای صلح دوست از ملت بزرگ ایران، زمینه همکاری های گسترده اقتصادی و فنی را با دیگر کشورها فراهم کنند.

مردم شریف استان زنجان با حضور گسترده، آگاهانه و پرشور خود بار دیگر غیرت، انقلابی گری و پشتیبانی خود را از آرمان های حضرت امام (ره) و ارزش های انقلاب اسلامی و تبعیت از مقام معظم رهبری به اثبات رساندند و برگ زرین دیگری بر دفتر افتخارات مردم پایتخت شور و شعور حسینی افزودند.

از این حضور عظیم و غرورآفرین و نقش آفرینی شایسته مردم همیشه در صحنه استان، در عرصه تصمیم گیری برای سرنوشت کشور، قدردانی نموده و امیدواریم که این حماسه سازی ها و امید آفرینی های ملت بزرگ ایران اسلامی علی الخصوص مردم غیور جای جای استان زنجان در سایه الطاف خداوند متعال همواره دوام و قوام داشته باشد.