۷۲۰۰ واحد مسکن مهر در شهرهای استان بوشهر نیمه تمام است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری بوشهر، سید محمد حسن باستی در نشست شورای تامین مسکن استان بوشهر با بیان اینکه پایان کار ۶۶۰ واحد مسکن مهر بوشهر صادر میشود اظهار داشت: بر اساس برنامهریزی انجام شده زیرساختهای مسکن مهر در شهرهای استان بوشهر در حال اجرا و تکمیل است.
وی با بیان اینکه ۳۶ هزار و ۳۵۲ واحد مسکن مهر در استان بوشهر مورد تعهد دولت بوده گفت: تاکنون ۲۹ هزار و ۱۱۲ واحد آن تحویل شده که ۲ هزار و ۳۰۰ واحد دیگر تا پایان امسال تکمیل و تحویل متقاضیان میشود.
معاون امور عمرانی استاندار بوشهر با بیان اینکه ۷ هزار ۲۰۰ واحد مسکن مهر در شهرهای استان بوشهر نیمه تمام است گفت: با واگذاری ۲ هزار و ۳۰۰ واحد مسکن تا پایان امسال به متقاضیان ۴ هزار و ۹۰۰ واحد دیگر تعیین تکلیف میشود.
باستی با بیان اینکه برای حل مشکلات تسریع در تکمیل مسکن مهر استان بوشهر تصمیمات مهمی اتخاذ شد افزود: حق همه مردم و متقاضیان است که مسکن آنها تحویل شود که در این راستا همه دستگاههای ذیربط برای تکمیل تعهدات خود در تلاش هستند.
وی با بیان اینکه اعتباراتی دولت برای تکمیل مسکنهای مهر تخصیص داده بیان کرد: برآورد اجرای مسکن مهر در شهرهای استان بوشهر غیر واقعی و همخوانی با هزینههای ساخت و ساز ندارد که بر این اساس با توجه به اینکه متقاضیان به تعهدات خود عمل کردهاند دولت برای تسریع در تکمیل این واحدها اعتباراتی تخصیص داده است.
معاون استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: انتظار میرود با تلاشی که صورت میگیرد با عملیاتی و اجرایی شدن این تصمیمات و بتوانیم پرونده مسکن مهر در استان بوشهر بسته شود.
نظر شما