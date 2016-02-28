سقوط هواپیما در تگزاس ۴ کشته بر جا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، بر اثر سقوط یک هواپیمای آموزشی در ایالت تگزاس آمریکا ۴ نفر کشته شدند.
پلیس می گوید در این حادثه در فرودگاه ناواستا ایالت تگزاس دو نفر کودک نیز جان خود را از دست داده اند.
سقوط یک هواپیمای آموزشی در ایالت تگزاس جان چهار شهروند آمریکایی را گرفت.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، بر اثر سقوط یک هواپیمای آموزشی در ایالت تگزاس آمریکا ۴ نفر کشته شدند.
پلیس می گوید در این حادثه در فرودگاه ناواستا ایالت تگزاس دو نفر کودک نیز جان خود را از دست داده اند.
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