سقوط هواپیما در تگزاس ۴ کشته بر جا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، بر اثر سقوط یک هواپیمای آموزشی در ایالت تگزاس آمریکا ۴ نفر کشته شدند.

پلیس می گوید در این حادثه در فرودگاه ناواستا ایالت تگزاس دو نفر کودک نیز جان خود را از دست داده اند.