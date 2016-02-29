ایران بدون هیچ درخواستی از حماس، حامی مقاومت است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، «محمود الزهار» از رهبران ارشد جنبش حماس با هشدار به کسانی که در تلاش هستند روابط تهران و حماس را تخریب کنند از کشورهای عربی و اسلامی خواست از تعامل با جنبش حماس در قالب بازی های سیاسی پرهیز کنند. وی اظهار داشت که ایران بدون اینکه از حماس بخواهد در عرصه ای ورود کند، از مقاومت حمایت می کند.

محمود الزهار در مصاحبه اختصاصی با شبکه العالم گفت: خواسته ما این است که ما را از بازی های سیاسی به دور نگهدارند. در عین حال ما خواهان این هستیم که از ما با تمام وسایلی که می تواند از پایداری مردم فلسطین در کرانه باختری، قدس و نوار غزه حمایت کند، پشتیبانی کنند.

وی افزود: ما از وجهه اسلامی مسجد الاقصی حفاظت کرده و انتفاضه قدس را تا وقتی که بتواند اهدافش را محقق کند حمایت خواهیم کرد.

الزهار در خصوص آشتی فلسطینی نیز گفت: به نظر من موضع محمود عباس موضع کسی است که خواستار آشتی ملی نیست و به همین دلیل می خواهد مسئولیت شکست آشتی را متوجه حماس نماید و می خواهد حماس به زبان خود بگوید که خواهان آشتی ملی نیست اما در حقیقت این خود اوست که آشتی ملی را نمی خواهد.