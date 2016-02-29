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۱۰ اسفند ۱۳۹۴، ۵:۱۵

قائم مقام وزیر بهداشت:

کمیته بیماری‌های نادر در وزارت بهداشت تشکیل می شود

کمیته بیماری‌های نادر در وزارت بهداشت تشکیل می شود

قائم مقام وزیر بهداشت در امور مشارکت های مردمی، از تشکیل کمیته بیماری های نادر در وزارت بهداشت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدهادی ایازی در حاشیه برگزاری مراسم روز جهانی بیماری های نادر با بیان اینکه بیماری های نادر بیماری‌هایی ژنتیکی هستند که در سطح دنیا ۸ هزار نوع از این بیماری شناخته شده است، گفت: این بیماری‌ها بسیار طاقت فرسا است و ما در وزارت‌بهداشت دنبال این هستیم که بیماری‌های نادر را همچون بیماری‌های خود تحت پوشش قرار دهیم تا بتوانیم بخشی از هزینه‌هایی که انجام می‌شود توسط دولت تحت پوشش قرار گیرد .

وی با اشاره به بیماری EB به عنوان یک نوع از بیماری‌های نادر اظهار کرد: مبتلایان به این بیماری ۴۴۰ نفر در سطح کشور هستند که تعداد زیادی نیست ولی بیماری فوق‌العاده سختی است چراکه هم خود بیمار و هم خانواده‌اش را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

قائم‌مقام وزیر بهداشت در پاسخ به سئوالی در خصوص علت کم توجهی وزارت بهداشت به بیماری‌های نادر گفت: به دلیل اینکه این بیماری‌ها کم هستند کمتر به موضوع آنها پرداخته می‌شود و به طور مثال همچون بیماری سرطان نیست که افراد زیادی را مبتلا کند بنابراین در اولویت بندی برای بیماری ها تامل و برنامه ریزی می شود.

وی از تشکیل کمیته بیماری‌های نادر در وزارت بهداشت در سال ۹۵ خبر داد و افزود: کمیته‌ای در این زمینه تشکیل خواهد شد تا در مورد همه بیماری های نادر بررسی داشته باشد و موضوعاتش را دنبال کند.

ایازی در خصوص حمایت وزارت‌بهداشت از بنیاد بیماری‌های نادر گفت: وزارت بهداشت نمی‌تواند به طور مستقیم به بنیاد و سازمان‌های مردم‌نهاد کمک کند اما تا جایی‌که ممکن باشد حمایت‌های لازم را از آنها انجام خواهیم داد.

وی با تاکید بر لزوم بیمه شدن و بیماری‌های نادر افزود: حتما باید این بیماری‌ها را  تحت پوشش قرار گیرد تا درد و رنج بیمار و خانواده‌های آنها کمتر شود.

قائم مقام وزیر بهداشت اظهار کرد: در حال حاضر برخی از داروهای بیماری‌های نادر از طریق سازمان غذا ودارو وارد کشور  می‌شود ولی برخی به دلیل نادر و محدود بودن وارد نمی‌شود که در کمیته‌ای که برای بیماری‌های نادر راه‌اندازی می‌شود این مساله نیز دنبال خواهد شد.

کد مطلب 3568922
حبیب احسنی پور

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