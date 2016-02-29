درمان سرطان مغز با تلفیق رادیوتراپی و دارو

به گزارش خبرنگار مهر، تیمی از محققان «مرکز سرطان کیمل» سیدنی ادعا می کنند که شیوه بسیار موثری را یافته اند که به درمان سرطان تهاجمی مغز کمک می کند. آنها در این شیوه به طور همزمان از رادیوتراپی به همراه یک داروی خاص استفاده می کنند که به طور کامل توانایی تومور در ترمیم مجدد خودش را متوقف می سازد.

رادیوتراپی به تومورهای سر آسیب می رساند، اما مشکل اینجاست که سلول های سرطانی می توانند برای بقاء، خودشان را ترمیم کنند. به همین منظور محققان شیوه ای را پیگیری کردند که در آن رادیوتراپی را با یک داروی جدید تلفیق کردند.

به گفته «یاکوف لارنس»، سرپرست تیم تحقیق، «ما شاهد یک همکاری هماهنگ بین رادیوتراپی و داروی پانوبیناستات بودیم. یافته ها حاکی از ان است که داروی پانوبیناستات موجب می شود که عملکرد رادیوتراپی به مراتب موثرتر باشد.»

تمام ۱۲ بیمار حاضر در این آزمایش دارای تومورهای درجه بالایی بودند که بعد از رادیوتراپی اولیه مجددا عود می کردند. محققان دریافتند استفاده از بالاترین دوز پانوبیناستات در این بیماران خیلی خوب عمل کرد و آنها شاهد زنده ماندن این بیمارن بدون عود مجدد تومور بودند.