افسردگی و اضطراب والدین موجب بدغذایی کودکان می شود

به گزارش خبرنگار مهر، معمولا بدغذایی در کودکان امری رایج بوده و همین مسئله موجب نگرانی والدین است. محققان بدغذایی را با بروز مشکلاتی نظیر یبوست، مشکلات وزنی و رفتاری در کودکان مرتبط می دانند.

محققان مرکز پزشکی دانشگاه ارساموس هلند به بررسی بیش از ۴۷۰۰ مادر و ۴۱۰۰ پدر در هلند و کودکان شان که بین سال های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۶ به دنیا آمده بودند پرداختند. یافته ها نشان داد تا سن ۳ سالگی، در حدود ۳۰ درصد از کودکان دارای مشکل بدغذایی بودند.

به گفته محققان، اگر مادر در طول دوره بارداری مبتلا به افسردگی باشد معمولا کودک تا ۴ سالگی بدغذا خواهد. اضطراب پدران هم در بدغذایی کودک تا سن پیش دبستان تاثیر دارد.