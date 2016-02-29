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۱۰ اسفند ۱۳۹۴، ۵:۴۹

تحقیقات نشان می دهد؛

افسردگی و اضطراب والدین موجب بدغذایی کودکان می شود

افسردگی و اضطراب والدین موجب بدغذایی کودکان می شود

مطالعه جدید محققان نشان می دهد کودکان پیش دبستانی که والدین شان مبتلا به افسردگی یا اضطراب باشند، احتمالاً کودکانی بدغذا هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، معمولا بدغذایی در کودکان امری رایج بوده و همین مسئله موجب نگرانی والدین است. محققان بدغذایی را با بروز مشکلاتی نظیر یبوست، مشکلات وزنی و رفتاری در کودکان مرتبط می دانند.

محققان مرکز پزشکی دانشگاه ارساموس هلند به بررسی بیش از ۴۷۰۰ مادر و ۴۱۰۰ پدر در هلند و کودکان شان که بین سال های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۶ به دنیا آمده بودند پرداختند. یافته ها نشان داد تا سن ۳ سالگی، در حدود ۳۰ درصد از کودکان دارای مشکل بدغذایی بودند.

به گفته محققان، اگر مادر در طول دوره بارداری مبتلا به افسردگی باشد معمولا کودک تا ۴ سالگی بدغذا خواهد. اضطراب پدران هم در بدغذایی کودک تا سن پیش دبستان تاثیر دارد.

کد مطلب 3568926
حبیب احسنی پور

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