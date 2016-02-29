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۱۰ اسفند ۱۳۹۴، ۱۰:۱۲

رئیس ثبت احوال ملارد:

۳۵ درصد ازدواج ها در ملارد به طلاق منتهی می شود

۳۵ درصد ازدواج ها در ملارد به طلاق منتهی می شود

ملارد - رئیس اداره ثبت احوال ملارد گفت: طبق بررسی های آماری انجام شده، ۳۵ درصد از مجموع ازدواج های این شهرستان به طلاق منتهی می شود و شیب آن نیز در حال حاضر رو به افزایش است.

نیما نعمتی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: آمار روبه فزونی طلاق در این شهرستان بسیار نگران کننده است و با شیب افزایشی که شاهد آن هستیم، به سمتی می رویم که در آینده قریب به نیمی از ازدواج ها در منطقه مذکور به طلاق منتهی شود.

رئیس ثبت احوال ملارد افزود:طبق آماری که از ۱۰ دفتر ازدواج و سه دفتر طلاق بصورت ماهیانه برای ما ارسال می شود و بررسی هایی که بر روی آمار و ارقام دریافتی داشته ایم، در حال حاضر قریب به ۳۵ درصد از ازدواج ها در این شهرستان به طلاق  ختم می شود.

رئیس ثبت احوال ملارد گفت: از سوی دیگر آمار ازدواج با شیب قابل توجهی رو به کاهش است که این روند زنگ خطری به شمار می رود که باید برای رفع آن، دستگاه های زیربط با هم افزایی مضاعف به مقابله با این ناهنجاری اجتماعی بروند.

نعمتی در خصوص میزان موالید در شهرستان ملارد عنوان کرد: به دلیل فقدان بیمارستان در منطقه مذکور، ثبت موالید در بیمارستان های تهران و البرز مرقوم می شود که دسترسی آماری به آن با دشواری های خاص به خود همراه است.

وی یادآور شد: به طور یقین با بهره برداری از بیمارستان شهرستان ملارد و تجهیز آن به امکانات زایمان، ثبت موالید با نظم ونظام دقیق تر و منسجم تری در این شهرستان همراه خواهد شد.

کد مطلب 3568931

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