جمعیت هلال احمر خراسان رضوی آماده استقبال از زائران نوروزی است

سید مجتبی احمدی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یکی از طرح های جمعیت هلال احمر استان در ایام نوروز برپایی پست ها، نمایشگاه ها، خیمه های نماز، ایستگاه های سلامت، فضای دوستدار کودک و طرح سحاب در داخل شهرستان ها و یا ورودی آن ها است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان رضوی بیان کرد:‌ در این ایام ۳۵ ایستگاه مختلف جمعیت هلال احمر استان در ۱۷ شهرستان برپا بوده و خدمات متنوعی را به زائران ارائه می کنند.

وی تصریح کرد:‌ از این ۳۵ ایستگاه ۲۴ ایستگاه به صورت ۱۲ ساعته و ۱۱ ایستگاه نیز به صورت ۲۴ ساعته آماده خدمت رسانی به زائران و مسافران نوروزی هستند.

احمدی خاطرنشان کرد:‌ این خدمات در مشهد در ایستگاه های طرق «استقبال زائر»، ۱۷ شهریور، سه راهی طرقبه شاندیز، کوهسنگی، پارک طرق «کمپ غدیر»، سه راهی فردوسی، پایانه مسافربری و راه آهن ارائه می شود.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان رضوی ابراز کرد:‌ در ایام نوروز ۹۵ شهرستان های استان شاهد برپایی ۱۲ نمایشگاه، ۱۶ خیمه نماز، چهار ایستگاه سلامت، ۱۷ فضای دوستدار کودک و ۳۳ طرح سحاب می شوند.