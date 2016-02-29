لیست پیشنهادی ۱۰ نفر از رهبران طالبان برای مذاکرات صلح به پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری «آوا»، برخی منابع نزدیک به دولت افغانستان که از ذکر نامشان خود داری کرده اند، اعلام کردند که دولت این کشور لیست پیشنهادی ۱۰ نفر از رهبران طالبان افغان را برای شرکت در مذاکرات احتمالی صلح در اسلام‌آباد به مقامات پاکستان ارائه کرده است.

لازم به ذکراست که چین، پاکستان و امریکا در چهارمین نشست گروه چهارجانبه مذاکرات صلح در کابل، طالبان افغان را برای شرکت در مذاکرات احتمالی در اوایل ماه مارس میلادی یعنی تا سه روز دیگر در اسلام آباد دعوت کردند.

این منبع آگاه ادامه داد: دولت کابل با ارائه لیستی از اسلام‌ آباد خواسته تا از افراد وابسته به طالبان افغان برای شرکت در مذاکرات صلح شرکت نمایند، چرا که این ۱۰ رهبر طالبان افغان نفوذ زیادی در این گروه دارند و شرکت آن‌ها سبب پیشرفت در روند صلح خواهد شد.

گفته می شود: این ۱۰ رهبر طالبان افغان از گروه‌های مختلف این گروه و شبکه حقانی هستند و مقامات کابل از اسلام‌آباد خواسته اند تا آن‌ها را برای شرکت در مذاکرات احتمالی به دور میز مذاکرات بیاورد.

این در حالی است که «نعیم وردک» سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر، اظهار داشت: دفتر سیاسی طالبان در قطر برای مذاکرات سیاسی در موضع قدرت است، اما طالبان از آنچه که مقامات چهار کشور در چهارمین نشست گروه چهارجانبه در کابل مورد بحث قرار داده‌‌اند، بی‌اطلاع هستند