تاثیر مدیتیشن در درمان کمر درد سالمندان

به گزارش خبرنگار مهر، محققان دانشگاه پیتزبرگ پنسیلوانیا حدود ۳۰۰ فرد بزرگسال مسن که مبتلا به کمردرد بلندمدت بودند را مورد مطالعه قرار دادند و نیمی از آنها را به گروهی که در دوره دوماهه مدیتیشن شرکت کردند، گنجاندند.

دکتر «ناتالی مورن»، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: «مدیتیشن، متد یادگیری نحوه حضور کامل در لحظه حاضر و اجازه ندادن به منحرف شدن فکر است.»

به گفته وی، بیمارانی که تحت آموزش مدیتیشن قرار گرفته و سعی کردند بیشتر بر زمان حال خود متمرکز شوند، احساس درد کمتری داشتند. همچنین طبق یافته این مطالعه، آنها شاهد فواید کوتاه مدت در عملکرد فیزیکی این افراد بودند.

طبق داده های قبلی در این مطالعه، بیش از نیمی از افراد سالمند بالای ۶۵ سال، از کمردرد مزمن رنج می برند. از آنجائیکه عوارض جانبی درمان دارویی بسیار در افراد مسن متداول است، بسیاری از پزشکان و بیماران به دنبال درمان های غیردارویی هستند. از اینرو مدیتیشن بهترین راهکار درمانی است.

طبق این تحقیق، ۷۵ درصد درد در مدت ۲ ماه و ۹۰ درصد درد در مدت ۳ ماه بهتر می شود.