پاسخ عجیب مدیرعامل ذوب آهن به شانس اول المپیکی شمشیربازی

به گزارش خبرنگار مهر، ، مجتبی عابدینی که با قرار گرفتن در جمع چهارده بازیکن اول رنکینگ فدراسیون جهانی شمشیربازی شانس اول و مسلم شمشیربازی ایران برای المپیک ریو به حساب می‎آید و علاوه بر این شرایط را برای به دست آمدن دومین سهمیه توسط علی پاکدامن هم ایجاد کرده است، در حالی تمرینات آماده سازی خود را برای نهایی کردن سهمیه اش در مسابقات قهرمانی جهان (فروردین ماه - کره جنوبی) پیگیری می کند که همچنان پیگیر طلب ۴ سال پیش خود هم است.

این طلب مربوط به سال های ۹۰ و ۹۱ است که مجتبی عابدینی با تیم شمشیربازی ذوب آهن در مسابقات لیگ شرکت کرد و اتفاقا به عنوان قهرمانی هم دست یافت اما آن زمان باشگاه ذوب آهن با تغییرات مدیرتی مواجه شد و همین تغییرات باعث پرداخت نشدن حق و حقوق این شمشیرباز شد طوریکه با گذشت نزدیک به چهار سال مجتبی عابدینی همچنان از باشگاه ذوب آهن ۱۰ میلیون تومان طلبکار است.

این شمشیرباز که چهار سال پیش از طریق مسابقات زون آسیا به المپیک ۲۰۱۲ لندن راه یاقت و بعد از چند دهه شمشیربازی ایران را المپیکی کرد طی این سال ها پیگیری های زیادی برای دریافت طلب ۱۰ میلیونی خود از باشگاه ذوب آهن داشته اما هنوز به نتیجه نرسیده است. حتی اخیرا وی از طریق فدراسیون شمشیربازی اقدام به مکاتبه با باشگاه ذوب آهن کرد تا شاید بتواند از این طریق طلب خود را با اصفهانی ها صاف کند اما سعید آذری، مدیرعامل باشگاه ذوب آهن پاسخ عجیبی به این نامه داده است.

مدیرعامل ذوب آهن طی نامه ای خطاب به رئیس فدراسیون شمشیربازی اعلام کرده که طلب مجتبی عابدینی مربوط به سال ۹۱ است و بودجه مربوطه هم در سال موردنظر هزینه شده است. وی تاکید کرده که باشگاه قادر به پرداخت هزینه های مربوط به فصول قبل نیست.

تصویر نامه ارسالی از فدراسیون شمشیربازی به مدیرعامل باشگاه ذوب آهن و پاسخ مکتوبی که وی خطاب به ریاست فدراسیون شمشیربازی و در رابطه با این نامه داده، به این شرح است:

تصویر نامه ارسالی از فدراسیون شمشیربازی به مدیریت باشگاه ذوب آهن

پاسخ مدیرعامل باشگاه ذوب آهن