نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها گلستان افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه مطبوعات، خبرگزاری‎ها و پایگاه‎های خبری گلستان شامگاه نهم اسفندماه با حضور مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی، مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری، اعضای هیات مدیره خانه مطبوعات و جمعی از اصحاب رسانه به صورت رسمی افتتاح شد.

ساعت بازدید نمایشگاه در دو نوبت صبح و عصر است و علاقمندان می‎توانند صبح‎ها از ساعت ۹ صبح الی ۱۲و نیم ظهر و عصرها از ساعت ۱۶ الی ۲۰ از نمایشگاه مطبوعات بازدید کنند.

در روز آخر این نمایشگاه اختتامیه جشنواره مطبوعات استان برگزار می شود. آثاراین جشنواره علاوه بر۹بخش آثار مکتوب و مجازی، در بیش از ۱۰ بخش ویژه مورد داوری قرار خواهد گرفت و به نفرات برگزیده، تندیس جشنواره، لوح تقدیر و هدایایی تقدیم خواهد شد.

آثار ارسالی به دبیرخانه جشنواره مطبوعات باید از تاریخ یکم دی‎ماه ۱۳۹۳ لغایت ۳۰ دی‎ماه جاری در یکی از نشریات مکتوب و مجازی منتشر شده باشد.

غرفه آرایی نشریات هرچند زیاد چنگی به دل نزد و فارغ از هرگونه نوآوری و ابتکار عملی بود اما شور و هیجان اصحاب رسانه برای غرفه آرایی نشاط دیگری به نمایشگاه داده بود.

خبرگزاری های استان که اطلاع رسانی به آن ها در لحظات نزدیک به افتتاح انجام شده بود خود را دقیقه ۹۰ به نمایشگاه رساندند.

امضاء یادگاری مدیران گلستان در غرفه خبرگزاری مهر

خبرگزاری مهرگلستان با تهیه بنری از گزارش های صفحه استانی این خبرگزاری در کنار عکسی از خبرنگارانش، فضایی را برای امضاء یادگاری در نظر گرفته بود.

گفتنی است این نمایشگاه تا ۱۲ اسفند ادامه دارد.