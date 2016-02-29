برنامه ریزی برای رفع مشکلات تولید علم دانشجویان دانشگاه آزاد

فرهاد حسین زاده لطفی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: طبق تغییرات ایجاد شده در آیین نامه دوره دکتری تعداد واحدهای درسی این دوره از ۴۴ واحد به ۳۶ واحد کاهش یافته و سقف واحدهای نظری این دوره نیز به ۱۸ واحد درسی رسیده است.

وی با بیان اینکه اکثر دانشجویان همچنین دانشجویان دانشگاه آزاد با مشکل تولید و چاپ مقاله مواجه هستند، افزود: طبق آیین نامه جدید دوره دکتری این دانشگاه دانشجویان باید دو درس روش تحقیق و مقاله نویسی و زبان انگلیسی پیشرفته را بگذرانند.

معاون آموزشی دانشگاه آزاد خاطرنشان کرد: در بیشتر موارد مقالات دانشجویان به دلیل ضعف در مشکلات زبان انگلیسی و روش تحقیق از سوی ناشران بین المللی پذیرش نمی شود که دانشگاه آزاد برای رفع این مشکلات اقدام به ارائه دو درس روش تحقیق و زبان انگلیسی پیشرفته برای دانشجویان دوره دکتری خود کرده است.

حسین زاده لطفی گفت: با توجه به اینکه حداقل نمره قبولی در آزمون دکتری برای دانشجویان این دانشگاه تعیین نشده است بنابراین طبق آیین نامه جدید این دانشگاه دانشجویانی که نمرات دروس آزمون آنها کمتر از ۳۳.۳۳ باشد باید با نظر گروه آموزشی تا سقف ۶ واحد دروس جبرانی بگذرانند.

وی تاکید کرد: دروس جبرانی ارائه شده در دوره دکتری این دانشگاه با هزینه واحدهای دوره کارشناسی ارشد ارائه می شود.

معاون آموزشی دانشگاه آزاد اظهار داشت:تصمیمات گرفته شده در آیین نامه جدید دوره دکتری این دانشگاه تنها برای افزایش سطح کیفی فارغ التحصیلان دوره های دکتری دانشگاه بوده است.