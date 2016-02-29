احتمال اختلالات مادرزادی در ازدواج فامیلی ۲ برابر است

به گزارش خبرگزاری مهر، پرفسور حسین نجم آبادی افزود: سرعت پیشرفت علم ژنتیک بیشتر از علوم دیگر است، لذا اگر تا چند سال پیش، تشخیص علل معلولیت کودکان متولد شده سخت بود، هم اکنون با استفاده از تکنولوژی های جدید، علت معلولیت ها و اختلالات ژنتیکی به سرعت تشخیص داده و ناقلین مشخص می شوند.

وی تصریح کرد: هم اکنون در کشور، با دو تا سه میلیون تومان می توان ۵۰ تا ۶۰ ژن را مورد بررسی قرار داد و در حالی که احتمال اختلالات مادرزادی در ازدواج های فامیلی دو برابر می شود و به ۴ تا ۶ درصد در جمعیت های سنتی و کشورهای درحال توسعه می رسد ، به خانواده هایی که دارای فرزند معلول هستند، توصیه می شود که پیش از بارداری مجدد ، حتما به مراکز و کلینیک های مشاوره ژنتیک مراجعه کنند تا از تولد فرزند دوم و سوم با اختلالات ژنتیکی پیشگیری شود.

رئیس مرکز تحقیقات ژنتیک دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، افزود: بر اساس گزارشات سازمان ثبت احوال، طی ۵ سال گذشته ، سالانه یک میلیون و ۴۰۰ تا یک میلیون و ۵۰۰ نوزاد در کشور متولد می‌شود که بر اساس آمار جهانی سالانه ۳۰ تا ۴۵ هزار نفر آنان امکان ابتلا به معلولیت مادرزادی را دارند که بسیاری از این معلولیت‌ها را می‌توان با اقدامات پیشگیرانه و بررسی‌های ژنتیکی، جلوگیری کرد.

وی در ادامه گفت: بررسی آمارهای جهانی نشان می‌دهد، سالانه ۲ تا ۳ درصد نوزادانی که متولد می‌شوند، معلول بوده و یا زیر یک سال جان خود را از دست می‌دهند که این موضوع برای خانواده‌ها علاوه‌ بر بار روحی و روانی، بار مالی نیز به همراه دارد.

نجم‌آبادی با اشاره به اینکه به دلیل ازدواج‌های خویشاوندی، آمار ناقلین دارای معلولیت ژنتیکی در کشور ما حدود ۲ تا ۳ برابر اروپا است، گفت: بسیاری از این معلولیت‌ها قابل پیشگیری بوده و مسئولان کشور به‌ویژه در حوزه وزارت بهداشت می‌توانند برنامه کشوری سیستماتیک جهت جلوگیری از معلولیت‌های ژنتیکی داشته باشند.

وی بابیان اینکه بیماری‌های ژنتیک دو دسته کلی دارند، افزود: برخی شیوع بالاتری داشته، همچون بیماری تالاسمی و تعدادی نیز جزو بیماریهای نادر هستند.

وی تاکید کرد که تشخیص بیماریهای ژنتیکی در جنین، با تکنولوژی های پیشرفته ای که هم اکنون در کشور موجود است ، از هفته یازدهم بارداری تا هفته های ۱۷ و ۱۸ بارداری ، امکانپذیر است .

رئیس مرکز تحقیقات ژنتیک دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ادامه داد: در عین حال، پیش‌بینی می‌کنیم طی ۳ تا۴ سال آینده، می توان با استخراج DNA خون زوجی که می‌خواهند بچه‌دار شوند و بررسی ژنوم‌های آنها ، نسبت به بررسی ژن‌های مشترک اقدام کرده و بسهولت از تولد نوزاد معلول جلوگیری کرد.