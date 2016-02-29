طراحی نانوحسگری برای اندازه گیری گونه های مهم زیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، آباکسیژنه یا هیدروژن پراکسید یکی از گونههایی است که از جنبههای مختلفی حائز اهمیت است. این ترکیب در صنایع و حوزههای مختلفی از قبیل فرایندهای غذایی، نساجی، دارویی، آزمایشگاه بالینی و تشخیص پزشکی دخیل است.
NADH نیز یک گونه زیستی مهم در سلولهای زنده است که در سوخت و ساز سلولی نقش داشته و در اکسایش و احیای ترکیبات مختلف در بدن نقش اصلی را ایفا میکند.
روشهای مختلفی جهت شناسایی و تعیین مقدار این گونهها در نمونههای زیستی ارائه شده است که اغلب وقتگیر و کمدقت هستند.
پروفسور علیاصغر انصافی، مجری طرح، گفت: هدف از انجام این پژوهش، طراحی و ساخت یک نانوحسگر الکتروشیمیایی بهمنظور اندازهگیری مقدار آباکسیژنه و NADH بهعنوان دو گونه مهم حیاتی در نمونههای زیستی بوده است.
وی در خصوص روشهای مختلف تشخیص و اندازهگیری آباکسیژنه و NADH و مشکلات آنها گفت : روشهای مختلفی جهت سنجش مقدار گونههای مذکور در نمونههای مختلف به کار گرفته شده است که نتایج نسبتا رضایت بخشی را ارائه دادهاند. اما مشکلاتی از قبیل حساسیت و گزینش پذیری پایین و صرف وقت و هزینهی زیاد، تمایل به استفاده از این روشها را کاهش داده است.
وی با بیان اینکه روش الکتروشیمیایی، یکی از روشهای مهم در تعیین مقادیر آباکسیژنه و NADH به شمار میرود، افزود: این روش دارای عیوب و مشکلاتی از قبیل گزینش پذیری پایین و تداخل گونههای مزاحم است که در این پژوهش سعی شده با اصلاح ساختاری الکترودها، بر عیوب مذکور غلبه شود.
وی افزود: در این راستا، گرافن اکسید با نانوذرات CoFe۲O۴ اصلاح شده و بهعنوان الکترود مورد استفاده قرار گرفت؛ با استفاده از این الکترودهای اصلاحشده، علاوه بر صرف هزینه و زمان کمتر در تعیین مقادیر گونههای مذکور، امکان تشخیص آنها در محیط زنده نیز فراهم میشود. بهعلاوه، این الکترودها از حد تشخیص، محدوده خطی و حساسیت بالاتری نسبت به حسگرهای ارائهشده قبلی برخوردارند.
انصافی بیان کرد: ابتدا اکسید گرافن به روش «هامر سنتز »و در ادامه با نانوکامپوزیت CoFe۲O۴ بر روی بستر اکسید گرافن تولید شد و سپس اصلاح الکترود کربن شیشهای بهوسیله نانوکانپوزیت CoFe۲O۴/EGO انجام گرفت. در نهایت عملکرد الکترود تولیدشده بهوسیله آزمونهای مربوطه ارزیابی شد
به گفته وی، از این محصول آزمایشگاهی میتوان در صنایع و حوزههایی نظیر پزشکی، نساجی، داروسازی و صنایع غذایی استفاده کرد.
این تحقیقات حاصل تلاشهای پروفسور علیاصغر انصافی، پروفسور بهزاد رضایی و دکتر مهدی جعفری اصل- اعضای هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان و حسین علی علی نجفی و فاطمه قضایی، دانشجویان مقطع دکتری این دانشگاه است. نتایج این کار در مجله Materials Science and Engineering C (جلد ۶۰، سال ۲۰۱۶، صفحات ۲۷۶ تا ۲۸۴) به چاپ رسیده است.
نظر شما