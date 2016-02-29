سجاد نباتچیان در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه صنعت خودرو عزیزکرده دولت است اظهار کرد: متأسفانه نساجی، صنعتی است که بیش از خودرو اشتغالزایی دارد ولی موردحمایت واقع نمیشود و به مرحله مرگ رسیده است.
وی بابیان اینکه صنعت نساجی استان زنجان جوانترین تکنولوژی کشور را دارد ابراز کرد: جای امیدواری در این صنعت است.
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت استان زنجان خاطرنشان کرد: طی یک دهه اخیر سرمایهگذاری ناچیزی در حوزه نساجی در کشور صورت گرفته این در حالی است که کشورهایی مانند چین، هند، بنگلادش و ترکیه سرمایه گذاریهای عظیمی در این راستا داشته اند بنابراین با این سرمایه گذاری اندک جایی برای ایران در این عرصه نیست.
وی قاچاق را معضلی بهمراتب بدتر از نبود نقدینگی دانست و ابراز کرد: فرهنگ ایرانیها متمایل به پوشاک خارجی شده است.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان زنجان یادآور شد: قاچاق پوشاک و پارچه از طریق کانتینر وارد استان میشود و کسی مانع آن نمیشود.
نظر شما