تمدید مهلت تخفیف عوارض ساختمانی تا ۲۰ اسفند

به گزارش خبرنگار مهر، لایحه دو فوریتی تمدید تخفیفات عوارض ساختمانی که شهرداری قم به مناسبت دهه فجر وضع کرده بود شامگاه یکشنبه به جلسه شورای اسلامی شهر قم آمد تا مورد بررسی اعضای شورا قرار بگیرد.

نظرات مختلفی درباره تمدید مهلت تخفیف عوارض مطرح شد که از جمله حسن بختیاری، نائب رئیس شورای اسلامی شهر قم با این تمدید مخالف بود.

وی با اشاره به اینکه طبق این لایحه چند روز وقفه میان تخفیفات می‌افتد گفت: تمدید پشت سر هم فضای ذهنی مردم را برای آینده مخدوش می‌کند و درست نیست. در این شرایط هم تمدید مجدد با توجه به فاصله‌ای که می‌افتد جالب نیست.

محسن عابدینی‌پور هم که موافق تمدید تخفیفات بود اظهار داشت: در شرایط فعلی بهره‌وری پول بیش از مواقع دیگر است و باید پول را بگیریم و در پروژه‌ها صرف کنیم.

امیرعلی احمدی، یکی از اعضای شورای شهر هم درباره این لایحه با اشاره به اینکه ممکن است عده‌ای مهلت طی کردن روند اداری اخذ پروانه را پیدا نکرده‌اند گفت: روند صدور پروانه بسیار طولانی است و قائم به شخص هم شده یعنی اگر مالک مشکلاتی داشته باشد و نتواند مراجعه کند کار معطل می‌ماند.

حسین فاکر، دیگر عضو شورای شهر قم هم که تا هر وقت که این موضوع را تمدید کنید آخرش یک عده منتظر هستند، ابراز داشت: تنها اتفاقی که می‌افتد این است که شهرداری بی‌نظم جلوه داده می‌شود.

وی افزود: خواهش من این است که آنهایی که فیش گرفته‌اند وقت برای پرداخت داشته باشند و دیگران به شرایط قبل رفتار کنند.

این عضو شورای شهر قم ادامه داد: از چند ماه قبل قرار بود مسئله تخفیفات به صورت فصلی باشد و نظمی داشته باشد تا وجهه شهرداری پیش مردم حفظ شود.

برخی دیگر از اعضای شورای شهر هم عقیده داشتند که کار کردن به این نحو موجب بی‌نظمی در امور می‌شود.

وحید شایسته نیک اما موافق این تمدید بود و در توضیح علت آن گفت: فرایند بررسی‌ها در شهرداری در ایام پایانی سال زمان بر است و برخی به این تخفیفات نمی‌رسند حتی اگر به موقع عمل کرده باشند.

معاون اقتصادی شهردار قم هم در این جلسه درخواست تمدید مهلت تخفیف را بر اساس استقبال مردم از این طرح دانست و افزود:استقبال مردم از پیش‌بینی ما تقاضا فراتر بود.

در نهایت بر اساس پیشنهاد شهردار قم در جلسه تا مهلت تخفیف دهه فجر تا بیستم تمدید شد.