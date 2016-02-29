طراحی و ساخت نانو سنسور ویژه بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهسا زواری دانشجوی دکتری شیمی – فیزیک واحد علوم تحقیقات گفت: در بخش اول این پایان نامه رفتار الکتروشیمیای دیکلوفناک در سطح الکترود کربن شیشه ای اصلاح شده با نانولوله های کربنی چند دیواره بررسی شد.

وی افزود: دیکلوفناک یک داروی ضد التهاب و مسکن غیر استروئیدی است که به علت مصرف بالای آن، اندازه گیری مقادیر کم این دارو در نمونه های زیست محیطی برای کنترل خطرات ناشی از ورود این ماده به محیط زیست از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

این محقق با بیان اینکه در بخش دوم این پایان نامه به مطالعات شیمی محاسباتی برای طراحی نانوسنسور و دارو رسانی توسط نرم افزار گوسین پرداخته شده است، تصریح کرد: در فصل اول این بخش مطالعات NMR وNBO روی نانولوله کربنی تک دیواره متصل به ویتامین B۶ با استفاده از روش B۳LYP انجام شده و در فصل دوم، محاسبات انرژی جذب، اختلاف پتانسیل، گپ انرژی و تغییرات بار اتمی به روش Cndo روی صفحه بور نیترید و مولکولهای آدنین، گوانین، سیتوزین و تیمین انجام شده است.

زواری با اشاره به اینکه این مطالعات در ساخت حسگرهای زیستی برای شناسایی آلودگی ها از قبیل باکتری ها، پاتوژن ها و عوامل بیماری زا، از یک سو و در بحث انتقال ژن از سوی دیگر می تواند کار آمد باشد، ادامه داد: در فصل سوم این پایان نامه محاسبات به روش Cndo روی صفحات مختلف گرافنی و کاتیون های پلی پپتید حلقوی و خطی برای مطالعه برهمکنش های کاتیون پای انجام شد. این کاتیون های پلی پپتید به عنوان حامل غیر ویروسی انتقال ژن کاربرد دارند.

این پایان نامه به راهنمایی حسین آقایی و مجید منجمی و همکاری مسعود گیاهی و مهران آقایی تدوین شده است.