به گزارش خبرنگار مهر، در روز نخست از هفته دوم فصل جدید رقابت های فوتبال لیگ قهرمانان آسیا روز سه شنبه دو نماینده اصفهانی ایران در شرایطی به مصاف تیم های عربی خواهند رفت که بازی رفت را با پیروزی پشت سرگذاشته اند و از روحیه بالایی برخوردار هستند.

سپاهان که در گروه اول قرار دارد در نخستین دیدار خود موفق شد النصر امارات را در ورزشگاه فولادشهر با دو گل شکست دهد و سه امتیاز اول را دشت کند. با این حال دیدار برگشت از اهمیت خاصی برخوردار است و قطعا تیم اماراتی در خانه اش بی آزار نخواهد بود و به فکر انتقام و گرفتن سه امتیاز است.

شاگردان استیماچ در شرایطی راهی امارات شده اند که روزهای خوبی را در لیگ سپری نمی کنند و شاید پیروزی در دیدار رفت کمی آنها را از بحران خارج کرده بود. با این حال سه امتیاز دیدار برگشت می تواند برای صعود زردپوشان اصفهانی به مرحله بعد بسیار تاثیرگذار باشد.

البته اگر سپاهان بتواند از این دیدار خارج از خانه یک امتیاز هم بگیرد در روز پایانی و برای صعود به مرحله بعد قطعا به کارش خواهد آمد. اما شکست می تواند کار را سخت کند و تاثیر منفی در عملکرد این تیم برای لیگ برتر داشته باشد.

دیگر دیدار این گروه را تیم های الاتحاد عربستان و لوکوموتیو ازبکستان برگزار خواهند کرد. این دو تیم دیدار رفت خود را با تساوی یک بر یک پشت سرگذاشته بودند و شرایطی مشابهی در جدول رده بندی دارند.

اما در گروه دوم این رقابت ها تیم ذوب آهن که هفت قبل در قطر به یک پیروزی با ارزش برابر لخویا دست پیدا کرد این بار در ورزشگاه فولادشهر میزبان یکی از نمایندگان قطر است. شاگردان یحیی گل محمدی با توجه به پیروزی که در خانه حریف داشتند، حالا کار راحت تری در پیش دارند تا بتوانند یک گام بزرگ برای صعود بردارند.

ذوب آهن اگر بتواند با استفاده از شرایط میزبانی و حمایت تماشاگرانش به سه امتیاز دیگر دست پیدا کند علاوه بر اینکه صدرنشینی اش در گروه دوم را حفظ خواهد کرد، می تواند شرایط صعودش به مرحله بعد را فراهم کند.

دیگر دیدار این گروه را تیم های النصر عربستان و بنیادکار ازبکستان برگزار خواهند کرد. این دو تیم هم نخستین دیدار خود در لیگ قهرمانان را با تساوی یک بر یک به پایان برده بودند.

تیم فوتبال تراکتورسازی سومین نماینده ایران در این فصل رقابت های لیگ قهرمانان آسیاست که روز چهارشنبه در ابوظبی به مصاف تیم الجزیره خواهد رفت. تراکتورسازی در بازی رفت با چهار گل حریف خود را شکست داده بود.