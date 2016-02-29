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۱۰ اسفند ۱۳۹۴، ۹:۱۱

طی ۱۱ ماه گذشته در کشور؛

یک میلیون و ۹۲۰ هزار و ۲۲۳ نفر ایرانی خون اهدا کردند

یک میلیون و ۹۲۰ هزار و ۲۲۳ نفر ایرانی خون اهدا کردند

سخنگوی سازمان انتقال خون ایران گفت: طی ۱۱ ماه گذشته یک میلیون و ۹۲۰ هزار و ۲۲۳ نفر در کشور موفق شده اند خون اهدا کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر بشیر حاجی بیگی با بیان اینکه طی ۱۱ ماه گذشته دو میلیون و ۳۳۶ هزارو ۴۱۳ نفر جهت اهدای خون به مراکز انتقال خون کشور مراجعه کرده‌اند که از این تعداد یک میلیون و ۹۲۰ هزار و ۲۲۳ نفر موفق به اهدای خون شده‌اند، گفت: ۴.۵۲ درصد این افراد از اهداکنندگان مستمر خون بوده‌اند.

وی افزود: استان‌های لرستان با نزدیک به ۱۰ درصد، ایلام با ۸ درصد و استان مرکزی با بیش از ۷.۵ درصد بالاترین شاخص اهدای خون بانوان را در کشور داشته‌اند.

حاجی‌بیگی همچنین اظهار کرد: طی ۱۱ ماه گذشته ۳ میلیون و ۳۳۶ هزار و ۴۱۴ واحد خون و فرآورده‌های آن، به مراکز درمانی و بیمارستانی کشور توزیع شده است که از این میزان یک میلیون و ۷۹۳ هزار و ۶۰۲ واحد گلبول قرمز فشرده شده، ۶۸۴ هزار و ۵۳۸ واحد پلاسمای تازه منجمد و ۸۸۸ هزار و ۱۷۴ واحد پلاکت بوده است. بر این اساس شاهد رشد ۳.۵ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته‌ایم.

بنابر اعلام روابط عمومی سازمان انتقال خون، وی ادامه داد: همچنین استان‌های آذربایجان غربی با ۱۷ درصد، قزوین با ۱۴ درصد و آذربایجان شرقی با ۱۳ درصد بیشترین میزان رشد آمار را در بهمن ماه سال ۱۳۹۴ در کشور داشته‌اند.

کد مطلب 3568997
حبیب احسنی پور

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