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۱۰ اسفند ۱۳۹۴، ۹:۲۷

وزیر امورخارجه اتریش:

امیدواریم انتخابات ایران در منطقه تاثیرگذار باشد

امیدواریم انتخابات ایران در منطقه تاثیرگذار باشد

وزیرامورخارجه اتریش با استقبال از برگزاری خوب انتخابات در ایران، ابرازامیدواری کرد که این انتخابات به افزایش نقش مثبت ایران درمنطقه منجر شود.

به گزاری خبرگزاری مهر، « سباستین کورتس» با یادداشتی درصفحه شخصی خود در «توئیتر» نوشت: حضور مردم ایران در انتخابات اخیر بسیار چشمگیر بود.

وزیر امورخارجه اتریش ابراز امیدواری کرد که نتایج انتخابات ایران بتواند تاثیر مثبتی بر منطقه بگذارد.

وی با بیان اینکه نتایج انتخابات ایران دلگرم کننده است، اظهار داشت: انتخابات ایران نشانه ای از تاثیر مثبت دیپلماسی درپی توافق هسته ای ایران و ۱+۵ دروین است.

پیشتر نیز  «فدریکا موگرینی» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در توئیتر خود اعلام کرد: آرزوی بهترین ها را برای مردم ایران دارم. وی انتخابات روزجمعه ایران را مهم قلمداد کرد و نوشت: برای ایرانی ها بهترین ها را برای آینده کشورشان آرزو می کنم.

کد مطلب 3569000
شقایق لامع زاده

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