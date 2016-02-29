امیدواریم انتخابات ایران در منطقه تاثیرگذار باشد

به گزاری خبرگزاری مهر، « سباستین کورتس» با یادداشتی درصفحه شخصی خود در «توئیتر» نوشت: حضور مردم ایران در انتخابات اخیر بسیار چشمگیر بود.
وزیر امورخارجه اتریش ابراز امیدواری کرد که نتایج انتخابات ایران بتواند تاثیر مثبتی بر منطقه بگذارد.
وی با بیان اینکه نتایج انتخابات ایران دلگرم کننده است، اظهار داشت: انتخابات ایران نشانه ای از تاثیر مثبت دیپلماسی درپی توافق هسته ای ایران و ۱+۵ دروین است.
پیشتر نیز «فدریکا موگرینی» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در توئیتر خود اعلام کرد: آرزوی بهترین ها را برای مردم ایران دارم. وی انتخابات روزجمعه ایران را مهم قلمداد کرد و نوشت: برای ایرانی ها بهترین ها را برای آینده کشورشان آرزو می کنم.
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