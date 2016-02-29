جدیدترین نتایج انتخابات مجلس در تهران بر اساس شمارش ۴۴۸۷ صندوق

به گزارش خبرنگار مهر، اطلاعیه شماره ۹۰ ستاد انتخابات کشور صادر شد.

بر اساس این اطلاعیه، اسامی منتخبان انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس از مجموع ۴۴۸۷ صندوق و۳۱۶۱۲۹۱ آرای ماخوذه شمارش شده به ترتیب زیر اعلام می شود:

۱ـ محمدرضا عارف ۱۵۴۳۱۸۵

۲- علی مطهری ۱۳۸۱۹۷۱

۳- سهیلا جلودارزاده ۱۲۵۲۹۰۲

۴ـ علیرضا محجوب ۱۲۵۱۶۹۶

۵- الیاس حضرتی ۱۲۳۰۵۸۴

۶- کاظم جلالی ۱۲۰۴۳۷۰

۷- محمدرضا بادامچی ۱۱۹۷۴۹۱

۸- فریده اولادقباد ۱۱۸۹۷۴۴

۹- سیده فاطمه حسینی ۱۱۵۹۶۱۹

۱۰- مصطفی کواکبیان ۱۱۵۹۴۰۱

۱۱- پروانه سلحشوری ۱۱۳۹۸۲۹

۱۲- ابوالفضل سروش۱۱۳۸۶۴۷

۱۳- علی نوبخت حقیقی ۱۱۲۳۴۱۴

۱۴- غلامرضا حیدری ۱۱۲۲۷۸۴

۱۵- مهدی شیخ ۱۱۱۹۶۰۸

۱۶- فاطمه سعیدی ۱۱۱۶۳۵۹

۱۷- محمدعلی وکیلی ۱۱۱۲۱۲۱

۱۸- محمود صادقی ۱۱۱۱۵۹۴

۱۹- بهروز نعمتی ۱۱۰۳۹۸۹

۲۰- پروانه مافی ۱۱۰۳۵۶۳

۲۱- فاطمه ذوالقدر ۱۱۰۲۵۱۵

۲۲- محمد جواد فتحی ۱۰۷۹۲۶۴

۲۳- طیبه سیاوشی شاه عنایتی ۱۰۷۷۳۶۵

۲۴- سیدفرید موسوی ۱۰۷۵۳۱۴

۲۵- محمدرضا نجفی ۱۰۷۲۸۶۹

۲۶- داوود محمدی ۱۰۷۱۹۹۲

۲۷- محسن علیجانی زمانی ۱۰۷۱۶۹۸

۲۸- احمد مازنی ۱۰۶۶۶۴۰

۲۹- علیرضا رحیمی ۱۰۶۱۵۵۳

۳۰- عبدالرضا هاشمی زایی ۱۰۳۹۸۸۴

۳۱- غلامعلی حداد عادل ۱۰۰۴۵۲۲

۳۲ـ مرتضی آقاطهرانی ۸۴۴۳۱۴

۳۳- سید محمدحسن ابوترابی فرد ۸۲۹۷۵۸

۳۴- مرضیه وحید دستجردی ۸۲۵۶۹۲

۳۵- احمد توکلی ۸۰۷۶۱۸