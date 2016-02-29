به گزارش خبرنگار مهر، بررسی اصلاحیه بودجه سازمان آرامستان‌ها در جلسه علنی شامگاه یکشنبه شورای اسلامی شهر قم و کاهش یک میلیارد تومانی بودجه مصوب به دلیل محقق نشدن درآمدها مربوط به آرامستان دارالسلام موجب شد حسن بختیاری، نایب رئیس شورای شهر قم از عدم پیگیری برای احداث این آرامستان انتقاد کند.

وی با اشاره به اینکه روند احدتاث آرامسان دارالسلام از چهار سال قبل آغاز شده اظهار داشت: همراهی لازم از سوی استان برای این موضوع وجود نداشته و همین موضوع موجب شده که هنوز شاهد دفن اموات هستیم که این مسئله مشکلات مختلفی برای مردم ایجاد کرده است.

رئیس شورای استان قم با اشاره به اینکه موقعیت آرامستان جدید کارشناسی شده است ابراز کرد: مستندات مطالعاتی که در این زمینه صورت گرفته وجود دارد.

وی با تأکید بر اینکه باید همتی کرد که این مجموعه راه بیفتد عنوان داشت: پردیسان جمعیت قابل توجهی دارد و افق جمعیت ۳۰۰ هزار نفری برای آن دیده شده است از این رو نیاز است برای اینکه مسائل ترافیکی این مردم به شهر منتقل نشود این آرامستان جدید ایجاد شود.

بودجه مصوب سازمان آرامستان‌ها ۱۰۰ میلیارد ریال بود که به دلیل عدم تحقق درآمد این آرامستان به ۹۰ میلیارد تبدیل شده که این اصلاحیه بودجه مورد تصویب اعضای شورای شهر قرار گرفت.

اصلاحیه بودجه پنج سازمان شهرداری

اصلاحیه بودجه پنج سازمان دیگر هم در جلسه شامگاه یکشنبه مورد بررسی قرار گرفت که سازمان حمل و نقل و ترافیک یکی از آنها بود.

به گفته عباس محمدی دبیر کمیته بودجه شورای شهر قم این سازمان ۸۶ میلیارد ریال بودجه مصوب داشته که در اصلاحیه تغییر نکرده تنها برخی از بندها جا به جا شده است.

اصلاحیه سازمان قطار شهری موضوع دیگری بود که اعضای شورای شهر در این جلسه مصوب کردند. بودجه این سازمان از ۲۴ میلیارد ریال بودجه مصوب به ۱۹ میلیارد ریال کاهش پیدا کرد و این کاهش‌ها در هزینه‌های اداری و سرمایه‌ای خودش را نشان داد.

اصلاحیه بودجه سازمان آتش‌نشانی با مبلغ ۲۸ میلیارد ریال که رقم نسبت به بودجه مصوب تغییری نکرده بود دیگر موضوعی بود که شورا تصویب کرد.

کاهش بودجه سازمان زیباسازی و احیای بافت شهرداری قم موضوع دیگری بود که در این جلسه مطرح شد. بودجه این سازمان از ۴۲ میلیارد ریال به ۳۸ میلیارد ریال کاهش پیدا کرد.

به گفته محمدی، کاهش مربوط به کاهش سازه‌های تبلیغاتی است که خود را در هزینه‌های پرسنلی نشان داده است.

وی افزود: در هزینه خدماتی افزایش‌هایی وجود داشت که قابل قبول بود. در مجموع این اصلاحیه هم پذیرفته شد.

کاهش درآمد ۲۰۰ میلیون ریالی در تاکسیرانی

این عضو شورای شهر قم سپس به متمم بودجه سازمان تاکسیرانی اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه تاکسی‌های جدید به سازمان داده نشد کاهش درآمدی ۲۰۰ میلیون ریالی داشتیم. بودجه مصوب ۲۲ میلیارد ریال بوده که به ۲۳ میلیارد ریال افزایش داشت.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر قم در رابطه با این لایحه هم با اشاره به اینکه سازمان‌های شهرداری نیاز به کاهش نیرو دارند، گفت: سازمان تاکسیرانی به عنوان یک مجموعه که سازمان نظارتی است باید تعداد نیروها حداقل داشته باشد اما اینطور نیست.

بختیاری با اشاره به اینکه مدیریت منابع انسانی در سازمان‌ها مسئله ضروری است اظهار داشت: مطابق این اصلاحیه ۶۰۰ میلیون تومان شهرداری به سازمان کمک کرده است درحالی که اگر مسئله نیروی انسانی مدیریت شود سازمان به بهره‌وری مناسبی می‌رسد.

حسین فاکر، دیگر عضو شورای شهر قم هم با اشاره به اینکه تاکسیرانی با این تعداد نیرو اصلاً غیر قابل توجیه است، اضافه کرد: به راحتی می‌شود ۳۰ نفر از نیروها را کاهش داد.

وی معتقد است تاکسیرانی باید تغییراتی کند و شورا باید اجباری در این زمینه داشته باشد. به عنوان مثال اگر خدمات را به صورت الکترونیک پیگیری کنند می‌توان نیروی انسانی را به راحتی مدیریت کرد.

محمدی هم به مسئله ادغام این سازمان با سازمان اتوبوس‌رانی اشاره کرد و گفت: ادغام سازمان اتوبوس‌رانی و تاکسیرانی مصوبه دارد و اساسنامه سازمان جدید هم قانونی است.

به گفته وی، تاکسیرانی و اتوبوس‌رانی یک هدف واحد دارد و اعضای هیئت مدیره این سازمان‌ها باید کنار هم قرار بگیرند تا در این راستا تصمیم واحد بگیرند.

این عضو شورای شهر قم ادامه داد: در حال حاضر سازمان تاکسیرانی برای خودش تصمیم می‌گیرد و سازمان اتوبوسرانی هم برای خودش و بسیاری از معضلات شهر از همین ناشی می‌شود.