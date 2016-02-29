مروجان مسجدی و اعضای فعال کانون های مساجد کردستان تجلیل می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، کامل گلباغی، صبح امروز (۱۰ اسفند) در اولین جلسه برگزاری ستاد گرامیداشت ۱۸ اسفند ۹۳ در جمع اعضای این ستاد در سنندج گفت: ستاد عالی کانون های فرهنگی هنری مساجد همزمان با ۱۸ اسفند سال ۷۱ با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در راستای توسعه و ترویج فعالیت های فرهنگی دینی تاسیس شد.
وی از برگزاری ویژه برنامه گرامیداشت ۲۳ مین سالگرد ستاد عالی کانون های مساجد در استان خبر داد و بیان کرد: تبیین بیانات مقام معظم رهبری در خصوص کانون ها، ارائه گزارش عملکرد به مردم و مسئولان، تکریم و تقدیر از فعالان فرهنگی مساجد، معرفی اصول و سیاست های ستاد عالی کانون های مساجد از جمله اهداف برگزاری گرامیداشت ۱۸ اسفند است.
وی کانون های مساجد را یکی از ظرفیت های قوی و جنبه های ماندگار در حوزه فرهنگ و هنری دانست و اظهار داشت: تلاش برای تقویت و احیای ارزش های معنوی و ترویج اسلام ناب محمدی از کارکردهای مجموعه کانون های مساجد است.
گلباغی، آیین تجلیل از مروجان مسجدی و فعالان کانون های فرهنگی هنری مساجد، افتتاح کانون های تازه تاسیس، تجهیز کانون ها و کتابخانه ها مساجد، اهدای کتاب و اقلام فرهنگی به کانون های سطح استان، دیدار با نماینده ولی فقیه، نشست خبری با اصحاب رسانه در راستای تشریح برنامه های دبیرخانه با حضور مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه و غبارروبی و عطر افشانی مزار شهدا را از جمله برنامه های گرامیداشت ۱۸ اسفند اعلام کرد.
مسئول دبیرخلنه هیئت نظارت بر کانون های فرهنگی هنری مساجد کردستان، ادامه داد: مراسم تجلیل از فعالان کانون های فرهنگی و هنری مساجد به عنوان شاخص ترین این برنامه های همزمان با ۱۷ اسفند در مجتمع فرهنگی هنری فجر سنندج با حضور نماینده ستادعالی کانون های مساجد کشور برگزار می شود.
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