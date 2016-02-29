«لوییس فن خال» به خاطر ابراز احساسات عجیب عذرخواهی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرمربی تیم فوتبال منچستریونایتد در دقایق پایانی بازی تیمش مقابل آرسنال خود را به شکلی عجیب نقش بر زمین کرد که این موضوع توجه رسانه ها را به خود جلب کرده است.

لوییس فن خال گفته باید احساسات خود را کنترل کند و از این بابت از داوران پوزش خواسته است.

وی در گفتگو با داور چهارم مسابقه در صحنه ای که آلکسیس سانچس به زمین افتاد، برای شبیه سازی حرکت مهاجم شیلیایی آرسنال، خود را نقش بر زمین کرد و با این کار نارضایی خود را از تصمیم داور اعلام کرد.

وی گفت: در آن زمان شما کمی احساسی می شوید. این وضعیت برای داور، کمک داور و داور چهارم وضعیت خوبی نیست اما اغلب اتفاق نمی افتد. به طور معمول، من بر روی نیمکت می نشینم و اعتراضاتم را از روی نیمکت انجام می دهم. اما این بار از روی نیمکت بلند شدم و اعتراض کردم. من از این بابت از داور و خط نگهدار عذرخواهی کردم و امیدوارم که مشکل حل شده باشد. من این را به بازیکنانم هم گفتم.