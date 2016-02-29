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۱۰ اسفند ۱۳۹۴، ۱۱:۱۳

منتخب مردم دامغان در مجلس دهم:

دامغان از بیکاری رنج می برد/لباس خدمت بر تن کرده ام

دامغان از بیکاری رنج می برد/لباس خدمت بر تن کرده ام

دامغان - منتخب مردم دامغان در مجلس دهم با اشاره به وجود دو هزار تحصیل کرده بیکار در این شهرستان، گفت: زیبنده شهرستان نیست که این تعداد جوان لیسانس بیکار داشته باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل حسن بیکی شامگاه یکشنبه در دیدار با مردم شهرستان دامغان به میزبانی مسجد جامع این شهر، ضمن بیان اینکه دامغان مهد پرورش عالمان دینی، وارسته، اندیشمند و دارالمومنین است، ابراز داشت: در سند چشم انداز این شهرستان می بایست به بحث اشتغال توجه بیشتری شود و برای حل این موضوع مهم که می توان به ایجاد پارلمان محلی و ۲۰کمیسیون تحت نظارت آن همزمان با آغاز فعالیت مجلس دهم متشکل از ۶۰۰نفر افراد نخبه و صاحب نظر دامغانی در بخش های مختلف اقدام کرد.

وی افزود: ما نیازی به بودجه های دولتی و کلان نداریم چرا که دامغان دارای معادنی فعال و سرمایه های فراوان و شهرستانی زر خیز است لیکن در سایه اتحاد و وحدت به رشد و توسعه این شهرستان در تمامی ابعاد و زمینه ها کمک می کنیم.

منتخب مردم دامغان در مجلس دهم گفت: من لباس خدمت برتن کرده و جز به اجرای طرح ها و برنامه ها در مجلس شورای اسلامی برای کل کشور و مردم دامغان به هیچ چیزی فکر نخواهم کرد.

کد مطلب 3569048

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