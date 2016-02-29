نرخ بانکی دلار ۳۰۱۹ تومان شد

به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی نرخ بانکی ۳۹ ارز را برای امروز (دوشنبه) اعلام کرد؛ بر این اساس نرخ بانکی ۹ ارز نسبت به دیروز افزایش و قیمت ۲۴ واحد پولی کاهش داشته است؛ البته نرخ ۶ ارز نیز تغییری نکرد و دلار آمریکا به ۳۰ هزار و ۱۹۷ ریال صعود کرد. نرخ دلار آمریکا با دو ریال رشد ۳۰,۱۹۷ ریال، پوند انگلیس با ۲۸ ریال افت ۴۱,۸۵۰ ریال و یورو با ۳۰ ریال کاهش ۳۲,۹۷۸ ریال تعیین شد.

فرانک سوئیس ۳۰,۲۶۵ ریال، کرون سوئد ۳,۵۲۶ ریال، کرون نروژ ۳,۴۷۸ ریال، کرون دانمارک ۴,۴۲۱ریال، روپیه هند ۴۴۰ ریال، درهم امارات متحده عربی ۸,۲۲۲ ریال، دینار کویت ۱۰۰,۳۰۲ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۸,۸۶۴ ریال، یکصد ین ژاپن ۲۶,۶۵۱ ریال، دلار هنگ کنگ ۳,۸۸۳ ریال، ریال عمان ۷۸,۴۶۴ ریال، دلار کانادا ۲۲,۳۲۳ ریال، راند آفریقای جنوبی ۱,۸۶۸ ریال، لیر ترکیه ۱۰,۱۱۲ ریال، روبل روسیه ۳۹۷ ریال، ریال قطر ۸,۲۹۰ ریال، یکصد دینار عراق ۲,۷۳۰ ریال، لیر سوریه ۱۶۰ ریال و دلار استرالیا ۲۱,۵۴۲ ریال قیمت خورد.

همچنین نرخ ریال سعودی ۸,۰۵۰ ریال، دینار بحرین ۷۹,۷۲۷ ریال، دلار سنگاپور ۲۱,۴۳۶ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲,۰۷۱ ریال، یکصد روپیه نپال ۲۷,۴۷۲ریال، یکصد درام ارمنستان ۶,۱۳۷ ریال، دینار لیبی ۲۱,۷۲۴ ریال، یوان چین ۴,۵۹۲ ریال، یکصد بات تایلند ۸۴,۴۷۸ ریال، رینگیت مالزی ۷,۱۴۹ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۲۴,۳۴۰ ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۸,۶۱۸ ریال، افغانی افغانستان ۴۴۰ ریال، منات آذربایجان ۱۹,۲۹۵ ریال، یک هزار روبل بلاروس ۱,۴۰۶ ریال، سامانی تاجیکستان ۳,۸۳۸ ریال و بولیوار جدید ونزوئلا ۴,۷۷۹ ریال است.