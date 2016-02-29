تهیه پیش نویس اولیه از قوانین جهانی شمشیربازی با حضور یک ایرانی

به گزارش خبرنگار مهر، طی یک دهه گذشته فدراسیون شمشیربازی توسط شخص عباسعلی فاریابی، مسئول کمیته مسابقات این فدراسیون پیشنهادهای زیادی در مورد تغییر قوانین این رشته به فدراسیون جهانی ارائه کرد. در همین راستا و با توجه حجم پیشنهادهای مطرح شده در این زمینه و همچنین گذشت مدت زمان زیاد از تالیف اولیه سه کتاب قوانین فنی، قوانین برگزاری و قوانین تجهیزات فدراسیون جهانی شمشیربازی، مسئولان این فدراسیون تصمیم گرفتند تا نسبت به بازنگری و تالیف مجدد این کتب اقدام کنند.

در همین راستا کمیسیونی با عنوان «کمیسیون بازنگری و تالیف مجدد کتب قوانین» در فدراسیون جهانی شمشیربازی تشکیل شد. انگلیس، ایتالیا، سوئیس، مصر، آلمان و ایران کشورهای صاحب نماینده در این کمیسیون هستند. عباسعلی فاریابی تنها ایرانی حاضر در این کمیسیون است که هفته گذشته برای حضور در نخستین نشست راهی لوزان سوئیس شد.

نخستین نشست کمیسیون بازنگری و تالیف مجدد کتب قوانین طی روزهای ۵ تا ۷ اسفندماه در لوزان سوئیس تشکیل شد. در این نشست سه روزه در مورد قوانین قبلی و ایرادات وارد شده به آن و همچنین قوانین پیشنهادی جدید بحث و بررسی های لازم انجام شد که نتیجه آن تهیه پیش نویس یا همدان نسخه اولیه از قوانین فدراسیون جهانی بود.

عباسعلی فاریابی در گفتکو با خبرنگار مهر در این مورد اظهارداشت: طی این سه روزها نشست هایی متوالی داشتیم که از صبح تا ۹ شب ادامه داشت. در این نشست ها قسمت های اشکال دار کتاب های قوانین فدراسیون جهانی را مورد بررسی قرار دادیم و بر اساس ایرادات وارده و همچنین قوانین پیشنهادی جدید، پیش نویس اولیه در این زمینه یعنی قوانین قبلی و پیشنهادی جدید شمشیربازی تشکیل شد.

وی تصریح کرد: طبق برنامه این پیش نویس طی دو هفته توسط اعضای کمیسیون بازنگری و تالیف مجدد کتب قوانین باید مطالعه و بررسی مجدد شود و پس از آن جهت تایید نهایی در اختیار اعضای هیات اجرایی فدراسیون جهانی شمشیربازی قرار بگیرد.

مسئول کمیته مسابقات فدراسیون شمشیربازی که عضویت در کمیته فنی کنفدراسیون شمشیربازی آسیا و فدراسیون غرب آسیا را هم دارد، گفت: در صورت تایید پیش نویس تهیه شده توسط اعضای هیات اجرایی فدراسیون جهانی شمشیربازی، مقدمات ویراش و تالیف نهایی این پیش نویس برای ارائه کتاب جدید آغاز می شود.

به گفته فاریابی دومین نشست کمیسیون بازنگری و تالیف مجدد کتب قوانین ۱۱ می در لوزان سوئیس برگزار می شود.