كميسيون ويژه تحقق اصل 44 در مجلس تشكيل مي شود

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر" ، محمدرضا باهنر كه رياست جلسه علني امروز را به عهده داشت، در جلسه علني امروز در توضيح درخواست نمايندگان مبني بر تشكيل كميسيون ويژه ، اظهار داشت: بر اساس درخواست تعدادي از نمايندگان اين كميسيون براي نيازهاي قانوني و نظارتي اجرا، نحوه مساعدت به قوه مجريه و ايجاد هماهنگي هاي لازم و و تهيه گزارش هاي دوره اي از نحوه اجراي سياست هاي اصلي 44 قانون اساسي تشكيل خواهد شد.

پس از سخنان، مجلس تشكيل اين كميسيون را به راي گذاشت كه از ميان 214 نماينده حاضر 160 راي موافق، 6 راي مخالف و 12 راي ممتنع به تشكيل اين كميسيون داده شد.

محمدرضا باهنر پيش از راي گيري براي تشكيل اين كميسيون، گفت: بندهاي الف ، د و ه سياست كلي نظام براي اجراي اصل 44 قانون اساسي يك سال و نيم گذشته توسط مقام معظم رهبري ابلاغ شد و اخيرا نيز بند (ج) آن كه در خصوص صنايع و معادن جهت واگذاري آنها است توسط ايشان ابلاغ شد.

نايب رئيس اول مجلس در ادامه بر ضرورت همفكري همكاري و همدلي قوه مجريه و مقننه براي اجراي اين ابلاغيه مقام معظم رهبري تاكيد كرد.

باهنر كه خود يكي از پيشنهاد دهندگان تشكل اين كميسيون است، اظهار داشت: ايران در آستانه يك تحول عظيم در مسايل اقتصادي است كه اگر با تدبير، تعقل و مشورت لازم انجام شود، مي تواند روزنه بسيار نويد بخشي براي جامعه و اقتصاد به ارمغان آورد.

باهنر تصريح كرد: اگر در برداشت ها انحراف و كج فهمي اتفاق بيفتد به همان نسبت مي تواند براي كشور ضرر به همراه داشته باشد.

وي با مقايسه اين كميسيون ويژه به كميته تدوين سياست هاي بازسازي اقتصادي كشور خاطر نشان كر: بعد از پذيرش قطعنامه 598 امام راحل (ره) چهار نفر را براي تدوين سياست هاي بازسازي اقتصادي كشور متشكل از روساي سه قوه و نخست وزير وقت تعيين كردند. با تشكيل اين كميته مرحوم حاج احمد خميني نيز به عنوان عضو پنجم انتخاب شد.

وي افزود: در سال آخر عمر امام (ره) اين سياست ها تدوين و اعلام شد و امام خميني (ره) دستور اجرا را ابلاغ كردند كه اين سياست ها پايه تدوين قوانين برنامه توسعه شد.

باهنر گفت: بنده معتقدم اين سياست هاي ابلاغي اصل 44 قانون اساسي كمتر از سياست هاي بازسازي اقتصادي كشور نيست.

وي با اشاره به اينكه تشكيل اين كميسيون در مجلس بر اساس ماده 159 آئين نامه داخلي مجلس است تصريح كرد: در اين طرح پيشنهاد شده است 7 تا 15 نفر عضو با راي مستقيم نمايندگان انتخاب شوند.

باهنر خاطرنشان كرد: تاكنون دوبار اين كميسيون در عمر مجلس بعد از انقلاب اسلامي تشكيل شده است يكبار براي رسيدگي به وضع گروگان هاي آمريكايي و ديگري در مجلس ششم براي مساله ايران و افغانستان بوده است.

نايب رئيس اول مجلس شوراي اسلامي با يادآوري وظايف اين كميسيون ويژه گفت: اين كميسيون كه بررسي نياز قانوني اجراي اصل 44 قانون اساسي را بر عهده دارد ستادي است كه گروهي نخبه از مجلس فرماندهي آن را بايد داشته باشند.

بنا براين گزارش، پس از راي آوردن تشكيل اين كميسيون ، محمدرضا باهنر رئيس جلسه از تمامي اعضاي فراكسيون هاي مجلس و نمايندگان علاقه مند به حضور در اين كميسيون خواست كه جهت ثبت نام به هيات رئيسه مجلس مراجعه كند تا انتخاب اعضا در صحن علني در روز چهارشنبه اين هفته صورت گيرد.

بعد از اين اعلام، تعداد زيادي از نمايندگان با حضور در هيات رئيسه خواستار ثبت نام در اين كميسيون شدند.

شايان ذكر است كه كميسيون ويژه تاكنون 3 بار در تاريخ مجالس ايران بعد از انقلاب تشكيل شده است. اولين كميسيون در ابتداي انقلاب در خصوص بحث گروگانهاي آمريكايي تشكيل شد كه منجر به معاهده الجزاير گرديد و دومين كميسيون در زمان مجلس ششم براي بررسي مسايل ايران و افغانستان تشكيل شد كه سومين كميسيون نيز در مجلس هفتم پيرامون بررسي اصل 44 تشكيل خواهد شد.