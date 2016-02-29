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۱۰ اسفند ۱۳۹۴، ۱۰:۲۷

استاندار خراسان رضوی در پاسخ به شایعات مطروحه:

انتخابات در فضای آرام برگزار شد/هیچ اعتراض و یا تجمعی نداشتیم

انتخابات در فضای آرام برگزار شد/هیچ اعتراض و یا تجمعی نداشتیم

مشهد- استاندار خراسان رضوی در پاسخ به خبرنگاران مبنی بر اعتراض برخی جناح ها به آرای شمارش شده و تمجع اعتراض آمیز در مشهد گفت: هیچ تجمع اعتراض آمیزی در این رابطه نداشتیم.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رشیدیان شامگاه یک شنبه در محل بیمارستان امام رضا(ع) مشهد پس از عیادت از آیت الله واعظ طبسی در جمع خبرنگاران بیان کرد: هیچ تجمع اعتراض آمیزی در مقابل استانداری صورت نگرفته که منجر به دستگیری شخصی شده باشد.

وی با بیان اینکه ملاک دولت در انتخابات بی طرفی و عمل به قانون است اظهار کرد: مردم خراسان رضوی بسیار فهیم و دارای بصیرت هستند و همان طور که قبل از برگزاری انتخابات در فضایی آرام جناح های سیاسی با یکدیگر رقابت داشتند بعد از اعلام نتایج  نیز رفاقت و همکاری بین تمامی جناح ها ادامه دارد.

وی افزود: در همین رابطه طی روز گذشته با نمایندگان اصلاح طلب و اصول گرای مجلس شورای اسلامی در محل استانداری راجع به بی طرفی دولت در انتخابات گفت و گو شد.

وی افزود: در صورتی که هر یک از نامزدهای انتخابات نسبت به نتایج شکایتی داشته باشند ظرف 48 ساعت شکایات آنان با حضور هیات های اجرایی و نظارت بررسی می شود و نتیجه آن در مدت یک هفته اعلام می شود.

رشیدیان درباره علت تاخیر ایجاد شده در اعلام نتایج آرای حوزه انتخابیه مشهد و کلات نیز به خبرنگاران گفت: هیچ تجمیع مجدد آرا انجام نگرفته است و براساس سامانه مرکزی انتخابات، تمامی صورت وضعیت آرا در شعب باید در سامانه ثبت شود و تا ثبت کامل آن تجمیع انجام نمی شود.

وی افزود: فرآیند ثبت آرا در سامانه، کنترل، امضای الکترونیکی فرماندار و ارسال آن به سامانه مرکزی زمان َبر است اما با تلاش همکاران بعد از ظهر یک شنبه نتیجه قطعی در حوزه انتخابیه مشهد و کلات اعلام شد.

 

 

 

کد مطلب 3569072

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