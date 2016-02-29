انتخابات در فضای آرام برگزار شد/هیچ اعتراض و یا تجمعی نداشتیم

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رشیدیان شامگاه یک شنبه در محل بیمارستان امام رضا(ع) مشهد پس از عیادت از آیت الله واعظ طبسی در جمع خبرنگاران بیان کرد: هیچ تجمع اعتراض آمیزی در مقابل استانداری صورت نگرفته که منجر به دستگیری شخصی شده باشد.

وی با بیان اینکه ملاک دولت در انتخابات بی طرفی و عمل به قانون است اظهار کرد: مردم خراسان رضوی بسیار فهیم و دارای بصیرت هستند و همان طور که قبل از برگزاری انتخابات در فضایی آرام جناح های سیاسی با یکدیگر رقابت داشتند بعد از اعلام نتایج نیز رفاقت و همکاری بین تمامی جناح ها ادامه دارد.

وی افزود: در همین رابطه طی روز گذشته با نمایندگان اصلاح طلب و اصول گرای مجلس شورای اسلامی در محل استانداری راجع به بی طرفی دولت در انتخابات گفت و گو شد.

وی افزود: در صورتی که هر یک از نامزدهای انتخابات نسبت به نتایج شکایتی داشته باشند ظرف 48 ساعت شکایات آنان با حضور هیات های اجرایی و نظارت بررسی می شود و نتیجه آن در مدت یک هفته اعلام می شود.

رشیدیان درباره علت تاخیر ایجاد شده در اعلام نتایج آرای حوزه انتخابیه مشهد و کلات نیز به خبرنگاران گفت: هیچ تجمیع مجدد آرا انجام نگرفته است و براساس سامانه مرکزی انتخابات، تمامی صورت وضعیت آرا در شعب باید در سامانه ثبت شود و تا ثبت کامل آن تجمیع انجام نمی شود.

وی افزود: فرآیند ثبت آرا در سامانه، کنترل، امضای الکترونیکی فرماندار و ارسال آن به سامانه مرکزی زمان َبر است اما با تلاش همکاران بعد از ظهر یک شنبه نتیجه قطعی در حوزه انتخابیه مشهد و کلات اعلام شد.