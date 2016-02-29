استانداران خراسان جنوبی و شمالی از آیت الله واعظ طبسی عیادت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آستان قدس رضوی استاندار خراسان جنوبی پس از عیادت آیت الله واعظ طبسی اظهار کرد: این شخصیت بزرگوار یکی از ذخایر اصلی برای انقلاب اسلامی و مردم به حساب می آیند و امیدواریم هرچه زودتر سلامتی کامل خود را بازیابند.

وجه الله خدمتگذار با اشاره به خدمات حضرت آیت الله واعظ طبسی در پیشرفت و اعتلای خراسان بزرگ، تاکید کرد: ایشان یکی از استوانه های اصلی و شخصیت های فرهیخته در جمهوری اسلامی به حساب می آیند، پس از پیروزی انقلاب اسلامی در حفظ و صیانت از ارزش های انقلابی مجاهدت های فراوان داشته و در ادوار گوناگون همیشه حامی دولت های منتخب مردم بودند.

خدمتگذار اظهار کرد: مردم خراسان جنوبی هم برای سلامتی ایشان دست به دعا برداشته اند وامیدواریم خداوند متعال این ذخیره ارزشمند انقلاب اسلامی را برای مردم حفظ کرده تا از این پس نیز از رهنمودهای ایشان در پیشبرد اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی استفاده کنیم.

سید علی اکبر پرویزی، استاندار خراسان شمالی نیز گفت: به نمایندگی از مردم ولایتمدار خراسان شمالی به عیادت حضرت آیت الله واعظ طبسی آمده ایم و امیدواریم با لطف خداوند متعال و دعای مردم سایه پرخیر و برکت نماینده معزز ولی فقیه بر سر استان پهناور خراسان و کشور مستدام باشد.