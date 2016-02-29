اجرای آثار بزرگان موسیقی ایران در مالزی

به گزارش خبرگزاری مهر، کنسرت گروه موسیقی «همنوازان فاخته» به سرپرستی خشایار پارسا و خوانندگی محبعلی بخشی ۲۹ اسفند ماه در کشور مالزی برگزار می شود.

اعضای گروه «همنوازان فاخته» که طی سال‌های گذشته کنسرت های متعددی را در شهرهای مختلف ایران برگزار کرده اند با همکاری رایزنی فرهنگی ایران و مالزی اسفندماه (۱۹ مارس ۲۰۱۶) در سالن MCA شهر کوالالامپور به صحنه خواهند رفت و به اجرای آثاری از هنرمندان موسیقی ایرانی از جمله روح الله خالقی، همایون خرم و پرویز یاحقی می پردازند.

این گروه قرار است اجراهایی را به صورت پژوهشی همراه با توضیح پیرامون موسیقی ایران در دانشگاه های مالزی برگزار کند.

محبعلی بخشی خواننده، آرمان حیدریان کمانچه، هامون بهرامی مقدم سنتور، علیرضا رسولی کمانچه آلتو و خشایار پارسا تنبک و بندیر اعضای گروه همنوازان فاخته را تشکیل می دهند.