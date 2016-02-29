جمع آوری شبانه ۱۰۸ متکدی در تهران طی سال ۹۴

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد هوشیار پارسیان ّا بیان این مطلب گفت: تمامی افراد جمع آوری شده به مراکز قضایی تحویل داده شده و پس از صدور حکم قضایی در سامانسراها نگهداری می شوند.

وی با بیان اینکه در موضوع تکدی گری پدیده های مختلفی همچون پدیده فرهنگی مهم و تاثیرگذار هستند، عنوان کرد: به باور من بخش مهمی از برخوردها با موضوع تکدی گری باید به شکل فرهنگی و همراه با آگاهی بخشی به شهروندان انجام شود. شهروندان باید بدانند که کمک به متکدیان در خیابان ها اقدام درستی نیست و در نهایت به بهبود شرایط کمک نمی کند.

مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی شهرداری پایتخت ادامه داد: بر این اساس در نظر داریم تا در آینده ای نزدیک کمپین فرهنگی با عنوان «نابرده رنج» راه اندازی کنیم. کمپینی که تلاش می کند تا با آموزش فرهنگی شهروندان را با ابعاد مختلف کمک به متکدیان و عواقب اجتماعی آن آشنا کند.