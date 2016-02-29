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۱۰ اسفند ۱۳۹۴، ۱۲:۱۰

ابداع شیوه ای برای کنترل هواپیماهای بدون سرنشین

ابداع شیوه ای برای کنترل هواپیماهای بدون سرنشین

دولت آمریکا برای مقابله با روند روز افزون استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین و خطر آفرین بودن آنها سیستم جدیدی را برای کنترل آنها ابداع کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان هواپیمایی فدرال آمریکا نوعی هواپمای بدون سرنشین با نام «SkyTracker» را تولید کرده اند که با گشت زنی در اطراف فرودگاهای این کشور اقدام به شناسایی دیگر هواپیماهای بدون سرنشین می کند.

از آنجا که استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین در اطراف فرودگاه ها موجب خطراتی برای ایرلاین ها می شود، این هواپیمای بدون سرنشین ساخت شده است و مراحل اولیه تست خود را با موفقیت گذرانده است.

از ویژگی های «SkyTracker» این است که با داشتن دوربین و ردیاب قادر به شناسایی هواپیماهای بدون سرنشین در برد بالا است و نکته قابل توجه این است که می تواند آنها را بر روی زمین و بدون قرار گرفتن در باند فرودگاه،  فرود آورد.

دولت آمریکا سال گذشته میلادی قانونی را تحت عنوان «ثبت اجباری هواپیمای بدون سرنشین» برای کنترل آنها در آسمان این کشور وضع کرد.  

کد مطلب 3569085
علیرضا کمندی

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