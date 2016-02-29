به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا نعمت‌راده در حاشیه سومین همایش بین‌المللی صنعت خودرو در جمع خبرنگاران گفت: به دولت تعهد داده‌ایم تا بخشی از ارز موردنیاز کشور را تامین کنیم که بر این اساس، صنعت خودرو یکی از بازوهای قدرتمند برای تامین ارز موردنیاز کشور و انجام این تعهد وزارت صنعت معدن و تجارت است.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر گفت: چنانچه صادرات را فعال کنیم، به طور قطع می‌توانیم ارزآوری مناسبی داشته باشیم و البته اینکه چه زمانی بتوانیم سهم عمده‌ای از ارز کشور را تامین کنیم، بستگی به افزایش عمق سطح ساخت داخل خودروهای تولیدی دارد.

نعمت‌زاده گفت: در خودروهای جدید نیز تلاش ما این است که بتوانیم علاوه بر افزایش ساخت داخلی، زمینه را برای صادرات فراهم کنیم تا ارز آوری بیشتری در این رابطه داشته باشیم. در این میان، البته اصرار ما این است که از حداقل عمق ساخت داخل به ۸۰ درصد در سال‌های آینده برسیم.

وزیر صنعت معدن و تجارت گفت: در حال حاضر خودروسازان اروپایی از جمله شرکای اصلی صنعت خودروی ایران در دوران پساتحریم شده‌اند و البته امروز با هیات بزرگی از کره ملاقات خواهم داشت و با ژاپنی‌ها و تعداد دیگری از خودروسازان صاحب‌نام دیگر هم مذاکراتی انجام خواهم داد.

وی گفت: لازم است صنعت خودروی کشور را به روز کرده و در جهت استفاده از فناوری‌ها گام برداریم و این در شرایطی است که سال‌های تحریم باعث شده صنعت کشور در بخش سرمایه‌گذاری و تولید کمتر مورد توجه قرار گیرد.

نعمت‌زاده خاطرنشان کرد: البته خودروسازان همکاری‌هایی را با دانشگاه‌ها شروع کرده‌اند.

وزیر صنعت در این همایش هم با تاکید بر ضرورت حفظ کیفیت در صنعت خودرو، گفت: به بهای حفظ کیفیت خط تولید را باید ساعت‌ها متوقف کرد تا از هزار خودرو حتی یک خودرو هم نقص فنی نداشته باشد.

نعمت زاده اظهارداشت: صنعت خودرو یکی از مهمترین بخش‌های صنعتی کشور است که حدود ۱۰ درصد از ارزش افزوده بخش صنعت را در خود جای داده است. در عین حال تلاش ما این است که بتوانیم سهم این بخش را افزایش دهیم و به لحاظ اشتغال و فناوری نیز آن را به سمت افزایش به کارگیری فناوری ها و تکنولوژی های روز دنیا حرکت دهیم.

وی افزود: در حال حاضر سهم تولیدات صنعتی از لحاظ فناوری پایین است اما تا ۵ سال آتی باید ۵۰ درصد از تولیدات صنعتی کشور از فناوری متوسط به بالا برخوردار شود که صنعت خودرو می تواند در این میان نقش موثری ایفا کند.

نعمت زاده تصریح کرد: حدود یک سال و نیم قبل برنامه راهبردی ۱۰ ساله وزارت صنعت، معدن و تجارت تنظیم شده که بر مبنای آن، حرکت رو به جلو در بخش صنعت رو به انجام است و البته اگر اصلاحاتی لازم باشد، صورت خواهد گرفت.

به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت، هدف اصلی ما ارتقای کیفی محصولات خودرو اعم از قطعات اجزا و خود خودرو است و تلاش داریم به افزایش ظرفیت تولید خودرو به ۳ میلیون دستگاه در یک چشم انداز ۱۰ ساله برسیم.

وی خاطرنشان کرد: افزایش توان طراحی مهندسی و تحقیق و توسعه یکی از الزامات جهانی شدن صنعت خودروی ایران است که ما در این مسیر هنوز در ابتدای راه قرار داریم اما جلب مشارکت شرکت های معتبر خارجی می تواند در این راستا یاری رسان باشد.

نعمت زاده از انجام مذاکره با ۵ شرکت معتبر جهانی دیگر برای حضور و سرمایه گذاری در صنعت خودروی ایران خبر داد و گفت: تفاهم اولیه دایملر بنز با سه شرکت ایرانی برای تولید موتورهای پیشرفته دیزلی خودروهای بازرگانی و خدمات پس از فروش صورت گرفته و امروز نیز مذاکراتی با سایر خودروسازان خارجی خواهیم داشت و البته فردا هم برخی از حرکت‌هایی که آغاز شده است، به تصمیم خواهد رسید.

این عضو کابینه یازدهم با تاکید بر ضرورت رقابت پذیری بخش صنعت خاطرنشان کرد: به لحاظ قیمت تمام شده طراحی و پذیرش مشتریان باید رقابت ایجاد شده، ضمن اینکه پیش بینی ما این است که از سه میلیون خودروی تولید شده در سال‌های آینده یک سوم به کشورهای دیگر صادر شود که این موضوع شرط اول رقابت پذیری است.

نعمت زاده اظهار داشت: دلیل ما برای مشارکت با خارجی‌ها این است که از نام و نشان آنها استفاده کرده و همانطور که بازار بزرگ خود را در اختیار آنها قرار می دهیم، بازارهای خارجی آنها را نیز در اختیار بگیریم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: به دنبال تولید خودروهای روزآمد هستیم تا با شرایط زمان بتوانند علاوه بر کاهش مصرف سوخت با استانداردهای آلایندگی روز دنیا نیز مطابقت داشته و راهی بازارهای صادراتی شوند.

وی بیان داشت: خدمات پس از فروش یکی از نکاتی است که در مشارکت با خارجی‌ها دنبال می کنیم، ضمن اینکه اگر بخواهیم خودرو را صادر کنیم باید خدمات پس از فروش قوی داشته باشیم.

نعمت زاده افزود: به دولت تعهد داده ایم که بالانس ارزی بخش صنعت مثبت باشد که در این میان، نه تنها باید ارزبری صنعت خودرو متعادل شود بلکه این صنعت باید مولد ارز برای توسعه اقتصاد ملی باشد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: با توجه به توان داخلی در ساخت و طراحی قطعات مشارکت قطعه سازان ایرانی هم با شرکای خارجی باید توسعه یابد، البته ما به لحاظ تامین مواد اولیه فلزی و پلیمری تا اندازه زیادی خودکفا هستیم اما باید نواقص خود را رفع کنیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر ضرورت توجه به مباحث آلایندگی خودروها، خاطرنشان کرد: در این مسیر باید سوخت مرغوب تر تولید کرده و استانداردهای آلایندگی را رعایت کنیم البته هم اکنون از سوخت یورو ۴ استفاده می کنیم اما با پالایشگاهی که در حال احداث داریم، امیدواریم ظرف یک سال آتی سوخت یورو ۵ را استفاده کنیم.

نعمت زاده، مشتری را ضلع سوم تولید و عرضه دانست و گفت: همه تلاش در تولید برای جلب رضایت مشتری است، ضمن اینکه استحکام، ایمنی و راحتی را نیز نباید فراموش کرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه باید ایرادات خودرو حتی به قیمت خواباندن خط تولید نیز برای ساعت‌ها برطرف شود، تصریح کرد: اگر لازم باشد باید خط تولید را ساعت‌ها متوقف کرد تا ایراد خودروها را رفع کرده و خودروی مناسبی را به دست مصرف کنندگان برسانیم.

در ادامه «کیم یونگ گوئن» رئیس انجمن جهانی خودروسازان نیز با بیان اینکه امروز صنعت خودروسازی جهان با چالش‌های گوناگونی مواجه است و فروش خودرو در سال گذشته در دنیا ۸۹ میلیون دستگاه بوده است که البته پیش بینی می شود با توجه به کاهش قیمت نفت، در اروپا و آمریکا تقاضا برای خرید خودرو ۱.۹ درصد افزایش یافته و فروش خودرو به ۹۱ میلیون دستگاه برسد.

وی خاطرنشان کرد: خودروسازان فرانسوی، آلمانی و اسپانیایی به همراه خودروسازان اروپای شرقی به رونق خوبی دست یافته اند و البته در خاورمیانه ۴۳ میلیون دستگاه تقاضا وجود داشته که بیشتر آنها خودروهای شاسی بلند بوده است.