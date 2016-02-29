ابراهیم کریمی، شامگاه یکشنبه در آیین افتتاحیه نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاریهای گلستان، با حضور در غرفه خبرگزاری مهر، در گفتگو با مهر، با اعلام این مطلب اظهار کرد: هماکنون خبرگزاریهای بسیاری در حوزه اطلاعرسانی در کشور فعال هستند اما خبرگزاری مهر یکی از رسانههای پرکار و متنوع است که همیشه مطالب متنوع و جذابی برای دنبال کردن دارد.
وی ادامه داد: به نظر میرسد این فعال بودن و سرعت عمل در انتقال اخبار، در حوزه استان گلستان بسیار پررنگتر از دیگر نقاط کشور است.
کریمی همچنین به وضعیت گردشگری استان و ارتباط مؤثر رسانه در جذب گردشگر اشاره و تصریح کرد: استان گلستان در معرفی جاذبهها با ضعف عمده مواجه است و تاکنون نتوانستهایم جاذبههای آن را در داخل و خارج استان بهخوبی معرفی کنیم.
وی اضافه کرد: هرچند در حوزه اطلاعرسانی و معرفی گامهایی برداشتهشده است اما این اقدامات لازم بوده و همچنان کافی نیست.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری گلستان به نقش رسانه در اطلاعرسانی و معرفی جاذبههای استان اشاره و خاطرنشان کرد: خبرگزاری مهر در معرفی آثار تاریخی و ممانعت از تخریب بناهای تاریخی در استان بسیار پویا عمل کرده اما انتظار میرود تمام رسانهها و مطبوعات استان میراث را در معرفی جاذبههای گردشگری و امید به سرمایهگذاری که از اهداف ماست، یاری کنند.
حضور سه روزه طبیعت گردان کشور در پارک ملی گلستان
کریمی همچنین از برگزاری همایش طبیعتگردی در گلستان خبر داد و گفت: بعد از حضور ۱۰۰ تور گردان از سراسر کشور در «همایش تور گردانان کشور در گلستان» در دیماه و عقد تفاهمنامه با چند مدیر تور در نمایشگاه بینالمللی تهران، بهزودی گلستان میزبان طبیعت گردان سراسر کشور خواهد بود.
وی از برگزاری همایش سهروزه در پارک ملی گلستان با حضور طبیعت گردان خبر داد و افزود: در این همایش که از ۱۱ تا ۱۳ اسفندماه برگزار میشود ۵۰ طبیعت گرد و کارشناسان حوزه طبیعت و گردشگری کشور حضور مییابند.
به گفته مدیرکل میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری گلستان، هدف اصلی از برگزاری همایش طبیعت گردان در گلستان، معرفی جاذبههای اکو توریسم گلستان در آستانه عید نوروز است.
گنبدکاووس و بندر ترکمن میزبان طرح ملی نوروز گاه
کریمی همچنین از میزبانی و اجرای طرح ملی نوروز گاه در شهرستان گنبدکاووس و بندر ترکمن از ۲۴ تا ۲۸ اسفند خبر داد و اظهار کرد: این طرح باهدف احیاء رسوم و سنن و آداب فراموششده و کمتر پرداختهشده استان، برگزار میشود.
وی بابیان اینکه استان گلستان ثابت کرده میزبان خوبی برای مردم ایران در ایام نوروز است، ادامه داد: این طرح بهمنظور برجسته کردن شهرستانهای گنبدکاووس و بندر ترکمن در کنار سایر شهرستانها در برگزاری آئینهای نوروزی و بهرهمندی از ظرفیت و توان آن برگزار میشود.
کریمی تصریح کرد: طرح ملی نوروز گاه در شهرستان گنبدکاووس در جوار برج جهانی قابوس با برپایی ۱۰۰ غرفه نمایشگاهی، اجراهای موسیقی و آئینی، آذری، سیستانی و برپایی آلاچیق برگزار میشود.
وی خاطرنشان کرد: در شهرستان بندر ترکمن نیز طرح ملی نوروز گاه کنار ساحل دریا با برپایی ۴۰ غرفه صنایعدستی، لوازم نوروز، اجرای برنامههای آئینی، آلاچیق ترکمن، نوروز خوانی، خیمهشببازی و تئاتر خیابانی برگزار میشود.
کریمی بابیان اینکه گلستان ثابت کرده که میزبان خوبی برای گردشگران و مردم ایرانزمین در نوروز است، اظهار امیدواری کرد: امسال نیز میزبان خوبی برای گردشگران و مسافران نوروزی باشیم و با تأمین رضایت سازمان مرکزی، مسئولیتهای سنگینتری را نیز در آینده بر عهده بگیریم.
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