به گزارش خبرنگار مهر، محمد محمدی قیداری ظهر دوشنبه در مراسم افتتاح چهارمین جشنواره تئاتر و سرود معلولان، افزود: این جشنواره باهدف ایجاد خلاقیت و برای شکوفایی و رشد توانایی معلولان در جامعه برگزار می شود.
وی با تأکید بر اینکه باید موانع بر سر راه پیشرفت معلولان در جامعه برداشته شود، گفت: مسئولان میتوانند در راستای رشد تئاتر و هنر بین معلولان قدمهای خوبی را بردارند.
محمدی قیداری تأکید کرد: باید به بحث هنر در بین معلولان توجه شود چراکه حضور معلولان در جامعه باعث ارتقای سلامت و روان آنها میشود.
مدیرکل بهزیستی استان زنجان افزود: این جشنواره با حضور معلولان هنرمند و توانمند استانهای آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، زنجان، اردبیل و قزوین ۱۰ تا ۱۳ اسفند برگزار می شود.
محمدی قیداری اظهار داشت: چهار محور در این جشنواره مورد تأکید است که در داوری و انتخاب نمایشنامهها مدنظر داوران خواهد بود.
مدیرکل بهزیستی استان زنجان یکی از محورهای جشنواره را "معلولان و برابرسازی فرصتها در تمامی عرصههای اجتماعی، آموزشی، فرهنگی و هنری" اعلام کرد و گفت: ارتقای سطح آگاهی عمومی و تغییر نگرش منفی نسبت به افراد دارای معلولیت، تلفیق اجتماعی فرد معلول و کمک به مشارکت در جامعه و پیشگیری از تشدید معلولیت و توانمندسازی افراد دارای معلولیت از دیگر محورهای جشنواره طلوع است.
محمدی قیداری افزود: چهارمین جشنواره منطقهای تئاتر طلوع ویژه معلولان با شرکت ۱۴۰ هنرمند جامعه معلولان از استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، قزوین به میزبانی زنجان برگزار می شود.
وی اظهار کرد: از ۶۹ اثری که در این جشنواره شرکت کرده اند، ۴۸ اثر مورد بازبینی قرار گرفت و در نهایت ۱۴ اثر به بخش مسابقه جشنواره راه یافت.
مدیرکل بهزیستی استان زنجان به مناسبسازی فضا شهری برای معلولان اشاره کرد و افزود: در این راستا همکاری مدیران دستگاههای اجرایی در این امر بسیار خوب است.
مدیرکل بهزیستی استان زنجان:
چهارمین جشنواره منطقهای تئاتر طلوع ویژه معلولان در زنجان آغاز شد
زنجان- مدیرکل بهزیستی استان زنجان، گفت: چهارمین جشنواره منطقهای تئاتر طلوع ویژه معلولان با شرکت ۱۴۰ هنرمند جامعه معلولان از استانهای شمالغرب کشور در زنجان آغاز شد.
به گزارش خبرنگار مهر، محمد محمدی قیداری ظهر دوشنبه در مراسم افتتاح چهارمین جشنواره تئاتر و سرود معلولان، افزود: این جشنواره باهدف ایجاد خلاقیت و برای شکوفایی و رشد توانایی معلولان در جامعه برگزار می شود.
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