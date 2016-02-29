به گزارش خبرنگار مهر، محمد محمدی قیداری ظهر دوشنبه در مراسم افتتاح چهارمین جشنواره تئاتر و سرود معلولان، افزود: این جشنواره باهدف ایجاد خلاقیت و برای شکوفایی و رشد توانایی معلولان در جامعه برگزار می شود.



وی با تأکید بر اینکه باید موانع بر سر راه پیشرفت معلولان در جامعه برداشته شود، گفت: مسئولان می‌توانند در راستای رشد تئاتر و هنر بین معلولان قدم‌های خوبی را بردارند.



محمدی قیداری تأکید کرد: باید به بحث هنر در بین معلولان توجه شود چراکه حضور معلولان در جامعه باعث ارتقای سلامت و روان آنها می‌شود.



مدیرکل بهزیستی استان زنجان افزود: این جشنواره با حضور معلولان هنرمند و توانمند استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، زنجان، اردبیل و قزوین ۱۰ تا ۱۳ اسفند برگزار می شود.



محمدی قیداری اظهار داشت: چهار محور در این جشنواره مورد تأکید است که در داوری و انتخاب نمایش‌نامه‌ها مدنظر داوران خواهد بود.



مدیرکل بهزیستی استان زنجان یکی از محورهای جشنواره را "معلولان و برابرسازی فرصت‌ها در تمامی عرصه‌های اجتماعی، آموزشی، فرهنگی و هنری" اعلام کرد و گفت: ارتقای سطح آگاهی عمومی و تغییر نگرش منفی نسبت به افراد دارای معلولیت، تلفیق اجتماعی فرد معلول و کمک به مشارکت در جامعه و پیشگیری از تشدید معلولیت و توانمندسازی افراد دارای معلولیت از دیگر محورهای جشنواره طلوع است.



محمدی قیداری افزود: چهارمین جشنواره منطقه‌ای تئاتر طلوع ویژه معلولان با شرکت ۱۴۰ هنرمند جامعه معلولان از استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، قزوین به میزبانی زنجان برگزار می شود.



وی اظهار کرد: از ۶۹ اثری که در این جشنواره شرکت کرده اند، ۴۸ اثر مورد بازبینی قرار گرفت و در نهایت ۱۴ اثر به بخش مسابقه جشنواره راه‌ یافت.



مدیرکل بهزیستی استان زنجان به مناسب‌سازی فضا شهری برای معلولان اشاره کرد و افزود: در این راستا همکاری مدیران دستگاه‌های اجرایی در این امر بسیار خوب است.