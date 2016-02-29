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۱۰ اسفند ۱۳۹۴، ۱۱:۲۲

ارائه گزارشی از فعالیت های صندوق؛

وزیر ورزش از صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش بازدید کرد

وزیر ورزش از صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش بازدید کرد

محمود گودرزی  با حضور در محل صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور ضمن بازدید از واحدهای مختلف در دیدار با محمد جمشیدی در در جریان برنامه‌ها و اقدامات صندوق اعتباری حمایت قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی صندوق اعتباری حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور، محمود گودرزی، وزیر ورزش و جوانان در این دیدار ضمن بازدید از تمام واحدهای صندوق در جریان باز سازی بخشی از ساختمان این مجموعه که به منظور خدمات هرچه بهتر به پیشکسوتان و قهرمانان در حال آماده سازی است، قرار گرفت. 

همچنین وزیر ورزش و جوانان در نشستی با محمد جمشیدی مدیرعامل صندوق در جریان فعالیت ها، اقدامات انجام شده و برنامه های آتی این مجموعه قرار گرفت. 

محمود گودرزی همواره بر حمایت و تکریم پیشکسوتان و قهرمانان ورزش کشور تاکید داشته و این حضور نشان دهنده توجه به این مهم است. 

کد مطلب 3569125
زینب حاجی حسینی

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