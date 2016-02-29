وزیر ورزش از صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش بازدید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی صندوق اعتباری حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور، محمود گودرزی، وزیر ورزش و جوانان در این دیدار ضمن بازدید از تمام واحدهای صندوق در جریان باز سازی بخشی از ساختمان این مجموعه که به منظور خدمات هرچه بهتر به پیشکسوتان و قهرمانان در حال آماده سازی است، قرار گرفت.

همچنین وزیر ورزش و جوانان در نشستی با محمد جمشیدی مدیرعامل صندوق در جریان فعالیت ها، اقدامات انجام شده و برنامه های آتی این مجموعه قرار گرفت.



محمود گودرزی همواره بر حمایت و تکریم پیشکسوتان و قهرمانان ورزش کشور تاکید داشته و این حضور نشان دهنده توجه به این مهم است.