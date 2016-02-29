مشکلات ۱۲۲ واحد تولیدی سمنان بررسی شد/ امور بانکی در صدر مشکلات

بهروز اسودی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به برگزاری سیزدهمین جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان سمنان با حضور استاندار و دستگاه های اجرایی عضو کارگروه، افزود: دراین جلسه مشکلات هشت واحد تولیدی استان بررسی و در راستای رفع موانع تولید پیش روی این واحدها تصمیم گیری شد.

وی با بیان برخی از مشکلات واحدهای تولیدی تصریح کرد: امور بانکی، مالیات، تأمین اجتماعی و امور زیربنایی از عمده ترین مسایل و مشکلات ارائه شده از سوی واحدهای تولیدی در این جلسه است.

دبیر کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان سمنان با اشاره به برخی مصوبات قبلی این کارگروه اظهار داشت: در دوازده جلسه قبلی کارگروه مشکلات ۱۲۲ واحد تولیدی استان بررسی که نتیجه آن، ۲۸۶ مصوبه برای رفع موانع تولید استان بوده است.

اسودی ادامه داد: از تعداد ۲۸۶ مصوبه دوازده جلسه قبلی، ۴۰ درصد مصوبات اجرایی و ۵۱ درصد نیز در دست اقدام است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان با اشاره به فراوانی مصوبات این کارگروه، خاطرنشان کرد: از مصوبات دوازده جلسه قبلی، ۴۳ درصد مصوبات مربوط به امور بانکی، ۱۵ درصد مصوبات مربوط به امور زیرساختی، ۱۳درصد مربوط به امور مالیاتی، ۱۲درصد مربوط به امور تأمین اجتماعی و ۱۷ درصد نیز سایر است.

بهروز ضمن تقدیر از دستگاه های اجرایی استان سمنان که در راستای اجرایی شدن مصوبات تلاش های زیادی کرده اند، گفت: وضعیت تولید و اشتغال استان نیازمند مساعدت و همکاری بیش از پیش دستگاه های اجرایی استان است.