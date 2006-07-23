تكنولوژي دوران نقاهت بيماران قلبي را كوتاه كرده است

به گزارش خبرگزاري مهر ، دكتر مسعود قاسمي در ادامه افزود: با پيشرفت هايي كه طي 5 سال اخير به ويژه براي ساخت وسايل جديد با هدف رفع تنگي هاي عروق بدن انسان به دست آمده ، فضاي كاملا متفاوتي پيش روي بيماران مبتلا به بيماريهاي كه در گذشته غير قابل علاج محسوب مي شدند، باز شده است.

وي اظهار داشت: پيشرفت هاي چشمگيري كه در زمينه هاي فن آوري پزشكي، در جهت وصول به آرمان هاي نوين درماني با موفقيت روبرو شده، امكان زيست سالم تري را براي بيماران مبتلا به بيماري هاي ناتوان كننده عروق قلب و ساير عروق مهم بدن از جمله عروق گردن، مغز و شريان هاي كليه و اندام ها و حتي شريان بزرگ و پر اهميت آئورت فراهم آورده است.

رئيس انجمن آترواسكلروز( تصلب شرايين) ايران تصريح كرد: در كنار عوامل فوق و توانايي هاي بالا در زمينه هاي تشخيص بيماري هاي قلب و عروق نظير استفاده از امواج صوت و شيوه هاي اسكن پيشرفته قلب از يك سو و درمان هاي دارويي كاملا جديد و موثر از سوي ديگر، موفقيت درمانهاي قلبي را افزايش داده است.

بر پايه اين گزارش، همايش سراسري تازه هاي قلب و عروق با هدف ارائه جديد ترين دستاوردهاي انجام شده در مورد قلب و عروق از 12 تا 14 مرداد ماه جاري در همايش هاي بيمارستان ميلاد در تهران برگزار مي شود.

بر اساس اين گزارش، مقاله تحقيقي مربوط به آخرين پيشرفت ها در درمان تنگي عروق قلب با بهره گيري از روش آنژوپلاستي توسط دكتر مسعود قاسمي در كنگره جهاني قلب و عروق كه چندي پيش با حضور 3 هزار نفر پزشك متخصص در چين برگزار شد، حائز كسب رتيه اول پژوهش شد كه جزئيات اين پژوهش در همايش سراسري تازه هاي قلب و عروق در تهران مورد بررسي قرار مي گيرد.