به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی طرح اصلاح محدوده برخی حوزه های انتخابیه در دستور کار مجلس قرار گرفت. این طرح در خصوص اصلاح حوزه انتخابیه میاندوآب، شاهین‌دژ و تکاب بود که بر اساس آن حوزه میاندوآب از حوزه شاهین‌دژ و تکاب جدا می شد.

قاضی‌پور، نماینده مردم ارومیه در مخالفت با این طرح اعلام کرد: اجرای این طرح موجب ایجاد اختلافات قومیتی و مذهبی در منطقه خواهد شد.

کولیوند، نایت رئیس کمیسیون شوراها و سیاست داخلی در موافقت با این طرح اظهار کرد: هر سال امکان اضافه شدن ۱۰ نماینده به تعداد نمایندگان مجلس وجود دارد، این در حالی است که طرح نمایندگان برای افزایش تعداد وکلای ملت قبل از انتخابات در مجلس تصویب نشد.

وی ادامه داد: در حال حاضر نیز در حوزه میاندوآب، شاهین‌دژ و تکاب دو نماینده وجود دارد و با تفکیک این دو حوزه نیز دو نماینده امور این دو حوزه را بر عهده خواهند گرفت.

در ادامه چهاردولی، نماینده مردم ملایر در مخالفت با این طرح توضیح داد: زمانی که ما دنبال وحدت و مخالف مشکلات قومیتی و تجزیه‌طلبی هستیم، تصویب چنین طرحی موضوعیتی ندارد.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی معتقد بود، قدرت و توانمندی دو نماینده در کنار هم در مجلس بیشتر از یک نماینده است.

در ادامه جلسه، حسینعلی امیری، سخنگوی وزارت کشور در مخالفت با این طرح خاطرنشان کرد: به دلیل مشکلات اجرای طرح بهتر است که این طرح مسکوت بماند.

در پایان نمایندگان نیز با کلیات این طرح مخالفت کردند.