ملت ایران پیروز واقعی انتخابات و نتیجه آن سربلندی انقلاب است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری آذربایجان شرقی، اسماعیل جبارزاده با صدور پیامی ضمن قدردانی از حماسه آفرینی مردم استان در انتخابات هفتم اسفند تاکید کرد: پیروز واقعی این انتخابات، ملت بزرگ ایران و نتیجه آن سربلندی انقلاب اسلامی است.

در متن این پیام آمده است: هفتم اسفند ۱۳۹۴ صحنه دیگری از سربلندی و سرافرازی ملت ایران و مردم غیور و ولایت‌مدار آذربایجان بود که چهره مصمم و پرامید ایران اسلامی را بار دیگر در معرض دید دوستان و دشمنان انقلاب قرارداد، اقتدار ایران اسلامی در سایه این حماسه ماندگار، حقیقت تابناکی است که توطئه‌های شوم بدخواهان را به یاس و ناامیدی مبدل ساخت و ظرفیت بزرگ ملت ایران را در تداوم راه امام و شهدا با زیبایی هر چه تمام به تصویر کشید.



استاندار آذربایجان شرقی در ادامه این متن گفته است: پیروز حقیقی انتخابات هفتم اسفند، ملت بزرگ ایران است، آفرین بر همت بلند این مردم، که با گام‌های استوار، چهره پرنشاط، مصمم و سرشار از ایمان و امید خود را به نمایش گذاشت و آفرین بر شما مردم غیور آذربایجان شرقی که بار دیگر ثابت کردید همچنان انقلاب اسلامی و ایران عزیز را با اعتماد و وفاداری خود پشتیبانی می‌کنید و حضور پرمهر شما مردم عزیز را در آزمون بزرگ هفتم اسفند سپاس می‌گوییم و به شکرانه این نعمت، خاضعانه به درگاه الهی سجده شکر به جا می‌آوریم.

در ادامه این پیام قدردانی می خوانیم: نتیجه انتخابات هر چه باشد، ایران عزیز بلندآوازه شده است، مردم و رهبری پیروز شده‌اند، و دولت خدمت‌گزار برای حرکت در مسیر آرمان‌های انقلاب روحیه مضاعف گرفته است و لازم می‌دانم ضمن تبریک این حماسه بزرگ به رهبر معظم انقلاب و رییس جمهور محترم، از همه گروه‌ها و شخصیت‌های سیاسی و نامزدهای محترم مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی در استان آذربایجان شرقی که با حضور قانون‌مند و اخلاقی خود شور و نشاط انتخاباتی را در جای‌جای استان آفریدند، همچنین کلیه دست‌اندرکاران برگزاری انتخابات اعم از هیات‌های اجرایی، نظارت، بازرسی و سایر نهادها و به ویژه تلاشگران عرصه امنیت استان که در ثبت این حماسه نقش بسزایی داشتند قدردانی کنم و همچنین به طور ویژه از صدا و سیمای مرکز آذربایجان شرقی و کلیه رسانه‌ها، مطبوعات و خبرنگاران استان که با تلاش هنرمندانه و مبتکرانه خود روایتگر صادق حماسه هفتم اسفند شدند، تشکر کرده و توفیق روزافزون همه عزیزان را از درگاه الهی مسالت می‌نمایم.