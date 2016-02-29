توافقات نشست جده بدون حضور ایران اعتبار ندارد/ سفر ظریف به ۶کشور

به گزارش خبرنگار مهر، حسین جابری انصاری سخنگوی وزارت خارجه در نشست هفتگی خود با خبرنگاران با اشاره به دور جدید سفرهای وزیر امور خارجه گفت: سفر جدید وزیر امور خارجه به شش کشور آسیایی از ۱۵ اسفند آغاز می شود.

وی افزود: این سفر از جاکارتا و اندونزی برای شرکت در اجلاس فوق العاده سازمان همکاری های اسلامی که به درخواست فلسطین در جهت حمایت از مسجد الاقصی برگزار می شود، آغاز می شود و بعد این سفر ادامه پیدا خواهد کرد.

جابری انصاری سنگاپور، تایلند، برونئی، نیوزیلند و استرالیا را دیگر مقاصد سفر ظریف نامید.

وی از همراهی یک هیئت بزرگ اقتصادی با وزیر امور خارجه خبر داد و گفت: این سفر در ادامه برنامه های دیپلماتیک ایران در دوران پسابرجام و برای استفاده حداکثری از ظرفیت های آزاد شده در مرحله جدید است.

جابری انصاری تاکید کرد: همچنین سفرهای متقابلی از سوی کشورهای آسیایی در حال جریان است که اصلی ترین اولویت این سفرها، اقتصادی است.

وی همچنین در مورد عدم صدور روادید به هیئت ایرانی برای سفر به جده نیز گفت: در سال جدید، سازمان همکاری های اسلامی در استانبول برگزار خواهد شد و اجلاس مقدماتی این اجلاس در حال حاضر قرار است در جده برگزار شود.

جابری انصاری افزود: متاسفانه به درخواست روادید ایران برای سفر به عربستان پاسخ داده نشده و این نقض آشکار تعهدات دولت میزبان است.

وی با بیان اینکه مقر سازمان همکاری های اسلامی در عربستان است، گفت: دولت میزبان باید تابع مقررات سازمان در زمینه همکاری و تسهیل سفرهای اعضای سازمان باشد و متاسفانه در این زمینه دولت عربستان به تعهدات خود عمل نکرده است و طبیعی است آنچه در این اجلاس مورد توافق قرار بگیرد، به دلیل عدم حضور یکی از اعضاء اصلی سازمان از اعتبار قانونی کافی و کامل برخوردار نخواهد بود.

سخنگوی وزارت خارجه همچنین در پاسخ به این سوال که رئیس سازمان حج و زیارت خبر از اعلام آمادگی عربستان برای پرداخت کامل دیه جانباختگان فاجعه منا داده است، آیا وزارت خارجه پیگیری های خاصی در این رابطه خواهد داشت؟ گفت: وزارت خارجه و دولت جمهوری اسلامی از ابتدا پیگیر این موضوع بوده است اما آنچه که منصوب به رئیس سازمان حج و زیارت اعلام شده، خبر دقیقی نیست و ایشان نیز اعلام کرده است که از اظهاراتش سوء برداشت شده است. بنابراین خبر منتشر شده خبر دقیقی نیست.

وی تاکید کرد: ما بارها تاکید کرده ایم که عربستان سعودی باید هرچه زودتر تعهدات خود را به عنوان دولت میزبان حج ایفا کند و از ابتدایی ترین این تعهدات این است که وقتی چنین فاجعه ای اتفاق افتاده است و هزاران نفر از حجاج کشته شده اند، باید جبران خسارت کند و دیه آنها را به خانواده هایشان پرداخت کند.

صادرات مشکلات داخلی، از جمله سیاست های ثابت عربستان است

جابری انصاری در ادامه نشست خبری خود با انتقاد از سیاست‌های عربستان سعودی گفت: عربستان سعودی یکی از سیاست‌های ثابتش در برابر مجموعه تحولات گسترده داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی، صادر کردن مشکلات داخلی خودش و انداختن مسولیت آن به گردن کشورهای دیگر است.

سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: انکار مسئولیت داخلی و محول کردن این مشکلات به کشورهای دیگر تنها به تشدید و تعمیق بحران‌ها و مسائل داخلی منجر می‌شود و هیچ نتیجه دیگری برای عربستان در پی نخواهد داشت.

جابری انصاری تصریح کرد: عربستان سعودی در چند دهه گذشته از جریان‌های افراطی و تروریستی برای آنچه منافع خودش در سیاست خارجی تلقی می‌کرده، حمایت گسترده انجام داده است و به تشدید تحرکات تروریستی در درون کشور عربستان سعودی بازگشت نتایج این سیاست چند دهه‌ای در حمایت از تروریسم و افراطی‌گری است.

وی با بیان اینکه فضای منطقه و جهان به هم پیوسته است، گفت: این گونه نیست که یک بازیگر فکر کند که سیاست‌هایی که پیگیری می‌کند، به کسب منافع آن کشور منجر خواهد شد؛ سیاست‌های مبتنی بر تروریسم نه تنها در منطقه و جهان ناامنی و بی‌ثباتی ایجاد می‌کند، بلکه نتایج آن مستقیم به درون عربستان سعودی نیز بازمی‌گردد و با متهم کردن دیگران هیچ تغییر مثبتی اتفاق نخواهد افتاد و این تنها انکار واقعیت است.

گروه های تروریستی در سوریه نقض آتش بس کرده اند

سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین در مورد آتش‌بس در سوریه، گفت: هنوز آتش‌بس و ترک مخاصمه، یکی دو روز از اجرایش نگذشته است، برخی از بازیگران منطقه‌ای از طرح «ب» در سوریه سخن می‌گویند و این تردید جدی ایجاد می کند در زمینه جدیت این بازیگران در همراهی با آنچه در نشست‌های وین مورد تصویب قرار گرفت.

وی افزود: علاوه بر گفتگوهایی که بین طرف‌های سوری و سازمان ملل انجام گرفته، همین توافق ترک مخاصمه است.

جابری انصاری تاکید کرد: بر اساس گزارش‌های میدانی، گروه‌های تروریستی نقض آتش‌بس داشته‌اند و کشورهایی هم که از این گروه‌ها حمایت می‌کنند، شناخته شده هستند؛ اعلام این‌گونه مواضع تنها جدیت کشور عربستان و برخی از دیگر بازیگران را زیر سؤال می‌برد.

سخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد: امیدواریم که همان‌گونه که این‌ کشورها در نشست‌های بین‌المللی ظاهراً اعلام همراهی کرده‌اند با راه‌حل سیاسی در زمینه بحران سوریه عملاً هم همراهی کنند و ما در این گونه اظهارات علامت مثبتی نمی‌بینیم.

وی در واکنش به عملیات انتحاری داعش در بغداد گفت: متاسفانه در عملیات‌های انتحاری دیروز در بغداد بیش از ۷۰ نفر از مردم بی‌گناه این کشور به شهادت رسیدند و تعداد زیادی نیز مجروح شدند.

جابری انصاری تاکید کرد: این اقدامات در ادامه مجموعه عملیات تروریستی، گروه‌های تروریستی مانند داعش و عراق است که وضعیت را همراه با ناامنی و بی‌ثباتی کرده است.

محکومیت شدید عملیات تروریستی در بغداد

سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه گروه‌های تروریستی به دنبال آتش زدن منطقه و عراق و سوریه هستند، گفت: ما با شدیدترین عبارات، این عملیات را محکوم می‌کنیم و با دولت و ملت عراق ابراز همدردی می‌کنیم و به خانواده قربانیان این حادثه تسلیت می‌گوییم.

در ادامه این نشست خبرنگاری پرسید با توجه به اینکه بسیاری از منتقدان برجام نتوانسته‌اند به مجلس راه یابند آیا این موضوع تاثیری در ادامه سیاست خارجی دارد یا نه و دیگر آنکه برخی رسانه‌ها مدعی شده‌اند که دولت عراق برای نیروهای مستشاری ایران مشکلات فراوانی ایجاد کرده‌اند، آیا تغییری در رابطه تهران و بغداد ایجاد شده است؟

شایعات تاثیری در روابط رو به رشد تهران- بغداد ندارد

سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: این‌گونه شایعات هیچ تاثیری در روند طبیعی روابط میان ایران و عراق ندارد.

جابری انصاری گفت: حضور ایران در عراق بر اساس درخواست دولت این کشور، مستشاری است؛ این‌گونه شایعات هیچ‌گونه تاثیری در روند طبیعی و رو به رشد روابط تهران و بغداد نخواهد داشت.

وی همچنین در خصوص انتخابات گفت: ما به انتخاب ملت ایران هر گونه که است، احترام می‌گذاریم، انتخابات ما، انتخاباتی بود که به شکل دموکراتیک برگزار شد و ملت انتخاب خود را انجام دادند.

سخنگوی وزارت امور خارجه ادامه داد: ما در وزارت خارجه و همچنین شخص وزیر نیز از برگزاری چنین انتخاباتی خوشحال هستیم و از اجزای مختلف جامعه ایران تشکر می‌کنیم و همان‌گونه که ملت ایران از رزمندگان و مبارزان خودش در عرصه‌های نبرد حمایت می‌کند، از دیپلمات‌هایی که در عرصه دیپلماسی از منافع ایران حمایت می‌کنند را مورد حمایت خود دارند و این حمایت از تلاشگران در عرصه دیپلماسی طبیعی است و ما در برابر ملت ایران تعظیم و کرنش می‌کنیم و آرزوی موفقیت برای همه نمایندگان منتخب ملت داریم.

وی تاکید کرد: بی‌تردید همکاری دولت و ملت در ذیل عنوانی که مقام معظم رهبری از آن تعبیر همدلی و همزبانی دولت و ملت کردند، همکاری بین همه نهادها، زمینه‌های تحقق هر چه بیشتر و بهتر خواسته‌های ملت ایران را فراهم خواهد کرد.

تلاش برای ایران هراسی منفعتی برای کشورهای عربی ندارد

خبرنگاری پرسید دبیرکل اتحادیه عرب مدعی شده است که ایران و ۱+۵ بر سر برنامه‌ هسته‌ای به توافق رسیدند، اما کشورهای عربی معتقدند که این توافق پیامدهای سیاسی، اقتصادی و امنیتی برای این کشورها داشته است. ارزیابی شما در این باره چیست؟

جابری انصاری در پاسخ گفت: این‌گونه اظهارات هیچ خدمتی به اتحادیه عرب نمی‌کند. ایران بارها اعلام کرده برنامه مسالمت‌آمیز هسته‌ای‌اش یک برنامه ملی برای استفاده قانونی و مناسب از فناوری است و به هیچ وجه علیه هیچ یک از کشورهای دیگر در منطقه و خارج از منطقه نیست.

وی تاکید کرد: متاسفانه برخی از کشورهای عربی، سیاست مبتنی بر ایران‌هراسی را دنبال می‌کنند و به جای اینکه تمرکز کنند بر برنامه‌های ملی‌ خودشان و افزایش قدرت و اقتدار کشورشان در جهت دشمنی با کشورها و دولت‌هایی که در چارچوب منافع خودشان تلاش می‌کنند؛ به ویژه جمهوری اسلامی ایران مواضعی اتخاذ می‌کنند و اقداماتی انجام می‌دهند که تنها به تشدید تعارض‌ها در منطقه منجر می‌شود و متضمن هیچ منفعتی برای هیچ یک از کشورهای منطقه نیست.

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: پیشنهاد ما به کشورهای عربی این است که در جهت صادر کردن مشکلات داخلی خودشان به کشورهای دیگر تلاش نکنند و تلاش برای ایران‌هراسی هیچ منفعتی برای کشورهای عربی نخواهد داشت.

لغو روادید با دیگر کشور براساس میزان رفت و آمدها و شرایط امنیتی است

جابری انصاری در خصوص صدور روادید با برخی از کشورهای دنیا گفت: در مرحله جدید با تک تک کشورها بر اساس مسیر همکاری‌هایی که وجود دارد، میزان رفت و آمدها و احساس نیازی که می شود توافقات جدیدی در حال اتفاق افتادن است.

وی افزود: برخی از کشورها توافق برای تسهیل بیشتر در زمینه صدور روادید است و برخی از کشورها هم توافق می شود در مورد لغو روادید میان دو کشور و بسته به شرایط هر کشور و میزان توافق هیات ها، شرایط امنیتی و وضعیت کشورهای مختلف این امر بر اساس توافق صورت می گیرد.

سخنگوی وزیر امور خارجه در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه گفته شده به دلیل آنکه ایران پرداخت های خود را به روسیه انجام نداده است، توافق S۳۰۰ لغو شده است، گفت: اخبار قبلی در ارتباط با مبادله S۳۰۰ اعلام شد و قبلا هم گفته بودم این جزئی از توافق دو کشور است و طبیعی است که در قراردادها، پرداخت ها جدول زمان بندی خودش را دارد در صورتی که هرگونه اختلافی در جزئیات اجرای توافق میان دو کشور ایجاد شود، از طریق مجاری دیپلماتیک خودش پیگیری خواهد شد و این بی سابقه نیست که در جزئیات اجرای توافقنامه های سیاسی و اقتصادی گاه تاخیرهایی اتفاق بیفتد.

آینده سوریه تنها به اراده ملت سوریه بستگی دارد

در ادامه خبرنگاری پرسید هفته آینده ولیعهد عربستان به فرانسه سفر خواهد کرد و گفته شده در مورد برکناری بشار اسد قرار است رایزنی هایی صورت گیرد، ارزیابی وزارت خارجه نسبت به این سفر چیست؟ که جابری انصاری پاسخ داد: سفر به کشورهای مختلف ارتباطی به ما ندارد، اما اینکه کشورهای دیگر برای ملت و دولت دیگری تعیین تکلیف کنند، طبیعتا به هیچ وجه پذیرفته نیست.

وی ادامه داد: آنچه در نشست های بین المللی وین توافق شده است تسهیل راه حل سیاسی و گفتگوهای سوری، ترک مخاصمات و حرکت به سمت شکل دادن وضعیت جدید سوریه بر اساس انتخاب و رأی ملت سوریه است. آنکه برای آینده سوریه تصمیم می گیرد، ملت سوریه است و هیچ ملت و دولت دیگری حق تحمیل نظرات خودش را به سوریه ندارد.

سخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد: در گذشته پیش شرط هایی برای مذاکره اعلام می شد، اما زمانی که عقیم بودن این پیش شرط ها مشخص شد، این پیش شرط ها برداشته شد. آینده سوریه تنها به اراده ملت سوریه بستگی دارد و هیچ بازیگری حق تحمیل سیاست ها و انتخاب های خودش را به ملت سوریه ندارد.

جابری انصاری در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا ارتباط مستقیم با نرم افزار سوئیفت را داریم یا خیر؟ اگر این امکان وجود دارد اسم بانک هایی که می تواند ارتباط مستقیم داشته باشند را نام ببرید، توضیح داد: سوال شما به لحاظ جزئیات فنی باید مراجع بانکی اطلاع رسانی کنند. در گذشته هم گفتم یکی از تعهدات ما رفع این مشکل بوده است، اما اجرا و تأخیر آن به دلیل مشکلات فنی بود که این مشکل برطرف شد و شبکه های بانکی ما به سوئیفت متصل شده اند. جزئیات فنی را باید مسئولان بانکی در اختیار افکار عمومی قرار دهند.

خبرنگار دیگری در مورد لغو آتش‌بس سوریه توسط ترکیه و همچنین کشتار مردم کرد ترکیه و سوریه توسط این کشور پرسید که وی اظهار کرد: ایران از ترک مخاصمه و آغاز روند سیاسی سوریه حمایت می کند و با جدیت از همه کشورهای منطقه و بازیگران موثر در بحران سوریه درخواست می‌کند که مواضع اعلامی خود را در زمینه حمایت از روند سیاسی در مسیر اجرا هم دنبال کنند.

سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: حل بحران سوریه و حرکت آن به سمت راه حل سیاسی هم به نفع سوریه است و هم به نفع همه دولت ها و ملت های منطقه و ادامه این بحران تنها به تشدید ناامنی و کشتار و فاجعه انسانی مواجه خواهد شد.

جابری انصاری افزود: باید منافع مشترک همه دولت ها به سمت اتخاذ سیاست های مبتنی بر ایجاد ثبات و حل بحران‌های سوریه و منطقه ای حرکت کند و امیدواریم با همکاری دولت های دیگر زمینه پیشبرد روند سیاسی در روند حل بحران سیاسی سوریه فراهم شود.

دستاوردهای سفر روسای جمهور آذربایجان و سوئیس به تهران

وی در مورد دستاوردهای دیپلماتیک سفر رئیس جمهور سوئیس و آذربایجان به ایران گفت: سفر رئیس جمهور سوئیس به ایران همراه با یک هیات اقتصادی قابل توجه بود و در مجموعه افق ها و رایزنی های انجام شده و گسترش همکاری های مابین ایران و سوئیس در فضای پسابرجام اولویت گفتگوها بود.

سخنگوی وزارت امور خارجه ادامه داد: در سفر رئیس جمهور آذربایجان به ایران هم مجموعه ای از توافقات به ویژه در زمینه گسترش همکاری های اقتصادی میان دو کشور ایجاد شد و فکر می کنیم که این سفر تاثیر بسیار مستقیمی خواهد داشت در زمینه گسترش همکاری های میان دو کشور.

وی اضافه کرد: در گفتگوهایی که در این سفر بین رؤسای جمهور دو کشور انجام شد در زمینه های همکاری سه جانبه به ویژه همکاری های تجاری و اقتصادی بین ایران، آذربایجان و برخی کشورهای همسایه و منطقه مانند روسیه بحث شد و قرار شد وزرای خارجه مربوط دو کشور در سفرهایی که به زودی انجام خواهند داد، زمینه های عملیاتی شدن این توافقات را فراهم کنند.

در ادامه این نشست خبرنگاری پرسید «وزیر فرهنگ عربستان ادعا کرده است که روابط ایران و عربستان در زمان احمدی نژاد بهتر از دولت روحانی بوده است و علی رغم تلاش های دولت عربستان برای بهبود روابط با دولت روحانی ما به نتیجه نرسیده ایم.» پاسخ شما به این ادعا چیست؟ که سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ گفت: این یک فرافکنی دیگر است. معادله ملت، دولت و نظام، معادله ای است که در ارتباط با برخی از نظام های بدوی ماقبل مدرن صدق می کند که در آن هیچگونه پیوندی بین دولت ها و ملت ها وجود ندارد. ایشان وصف حال خود را کرده اند.

جابری انصاری تاکید کرد: در ایران نظامی برآمده از یک انقلاب بزرگ اسلامی است و پیوند وسیع و محکمی مابین دولت و ملت وجود دارد و دولت نماینده منتخب ملت و سیاست ها و خواسته های ملت است.

عربستان منابع خود را در تشدید بحران تعریف کرده است

وی همچنین در واکنش به اینکه عربستان خواهان روابط بهتر با ایران است، اظهار کرد: اینکه عربستان تلاش کرده، بر خلاف واقعیت است. در تمام این دوره کمتر از سه سالی که دولت روحانی از سوی ملت انتخاب شده مانند قبل تلاش‌های گسترده‌ای برای ترمیم روابط با عربستان انجام شده، اما سیاست عربستان سعودی مبتنی بر بحران‌آفرینی و تنش‌آفرینی است و اینکه به اشتباه منافع خود را بر تشدید بحران ها تعریف کرده اند.

سخنگوی وزیر امور خارجه کشورمان تصریح کرد: آنها وقتی نتایج سیاست های قبلی خود را درو می کنند، باز اعلام می کنند که مقصر سیاست هایشان، دیگران هستند. عربستان به جای پیدا کردن مقصر باید به مسائل، سیاست ها و روش های اتخاذ تصمیم بازنگری و آسیب‌شناسی کند؛ چراکه صدور مشکلات به خارج هیچ مشکلی از این کشور حل نخواهد کرد.

علت تعویق سفر رئیس جمهور آفریقای جنوبی

جابری انصاری همچنین در خصوص تعویق سفر رئیس جمهور آفریقای جنوبی به ایران گفت: این سفر قرار بود در زمان مقرر صورت گیرد و گفتگوهای مقدماتی هم برای فراهم کردن زمینه های انجام سفر صورت گرفته بود،اما در آستانه سفر به دلیل امر فوق‌العاده‌ای که در قاره آفریقا رخ داد و ایشان نیز با توجه به مسئولیت‌شان در اتحادیه آفریقا مجبور شد که سفر خود را به تهران به تعویق بیاندازد و همراه هیاتی برای وضعیت مساله‌ پیش آمده در بروندی به این کشور سفر کند تا مساله داخلی ایجاد شده در این منطقه تبدیل به بحرانی عمیق و فاجعه‌ای انسانی در کل آفریقا نشود. البته گفتگوها برای تعیین وقت جدید این سفر در حال انجام است.

کمک های ایران به فلسطین براساس توافق با نمایندگان قانونی و مشروع ملت فلسطین است

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در پاسخ به این سوال که دولت فلسطین گفته است کمک های ایران به فلسطین باید از طریق این دولت صورت گیرد، گفت: از ابتدای انقلاب اسلامی، ایران همواره از ملت فلسطین حمایت کرده است. مجرای کمک ها هم طبیعتا در مسیر قانونی خودش و بر اساس توافق بین ایران با نمایندگان قانونی و مشروع ملت فلسطین انجام خواهد گرفت. هرگونه امری در این چارچوب به شکل مناسبش در صورتی که توافق شده باشد، به اطلاع افکار عمومی خواهد رسید، اما سیاست کلی در این زمینه، سیاست ثابتی است و ما از مبارزات ملت فلسطین حمایت می کنیم و در این زمینه سیاست شفاف و آشکاری داریم.