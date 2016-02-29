به گزارش خبرگزاری مهر، سعید آذری در خصوص دیدار روز سه شنبه این تیم برابر لخویای قطر، گفت: ما در بازی رفت که در قطر برگزار شد و لخویا را بردیم کاملا منظقی بازی کردیم و بابت این از کادر فنی و بازیکنان نیز تشکر را دارم چرا که کار بزرگی را انجام دادند.

وی در بخش دیگری از اظهاراتش عنوان کرد: به نظرم بازی فردا به مراتب سخت تر است چون هر دو تیم شناخت بیشتری دارند و یکدیگر را آنالیز کردند. از طرفی قطری ها چیزی برای از دست دادن ندارند و به نظرم تیم متفاوتی را از لخویا خواهیم دید با این حال بچه های ما هم از نظر روانی در وضعیت خوبی قرار دارند و امیدوارم که بتوانیم با حمایت هواداران نتیجه لازم را کسب کنیم.

مدیرعامل باشگاه ذوب آهن در واکنش به ادعاهای عربستانی ها در خصوص میزبانی ایران تاکید کرد: من هیچ تمرکزی روی تیم های عربستانی نداریم و معتقدم که این موضوع ربطی به باشگاه‌ها ندارد و مسئولان ورزش کشور باید استراتژی را تعیین کنند و ما اجرا کننده خواهیم بود.

آذری ادامه داد: میزبانی مسئولان لخویا از ما خوب بود و از آنها تشکر کردم. برای همین ما هم استقبال ویژه از آنها داشتیم و شرایط خوبی را برای لخویا ایجاد کردیم و تلاش داریم آنچه را که شایسته ایران است در مهمان نوازی به جای آوریم.

وی درباره تساوی های این تیم در مسابقات داخلی گفت: تساوی های ما برابر پرسپولیس، استقلال، سپاهان، فولاد و استقلال اهواز بود که همه این تیم ها دور برگشت را خوب شروع کردند. بچه‌ها به این نتیجه رسیده اند که در ادامه مسابقات با تمام توان خود بازی کنند تا بتوانیم شرایط خوبی را داشته باشیم.