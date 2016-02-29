ایجاد فرصت های شغلی برای معتادان بهبود یافته در ایلام ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا مروارید صبح دوشنبه در یازدهمین جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان ایلام، ایجاد اشتغال و ایجاد فرصت های شغلی برای معتادان بهبود یافته را از مهمترین فعالیت ها در زمینه مبارزه با مواد مخدر برشمرد و خواستار اقدام مناسب در این راستا از جانب متولیان امر شد.

وی ضمن تقدیر از کمیته های فعال زیرمجموعه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر، خواستار فعالیت این کمیته ها در سال آینده با جدیت بیشتر شد.

استاندار ایلام با اشاره به اهمیت ترتیب زمانی اقدامات در برنامه ریزی ها، بر اولویت بندی فعالیت های شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر در سال آتی تأکید کرد.

وی با اشاره به نقش سریال های محلی در آموزش عمومی، اظهار داشت: تهیه سریال های با زبان محلی که جزء پربیننده ترین برنامه های صدا و سیمای استان ها است، با موضوع پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر، می تواند نقش بسیار حائز اهمیتی در زمینه پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر داشته باشد.